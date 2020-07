Elisabeta Lipă, prima campioană ale cărei palme au fost amprentate pe Aleea Mâinile de Aur VIDEO

Multipla medaliată olimpică la canotaj Elisabeta Lipă a devenit prima campioană ale cărei palme au fost amprentate pe Aleea Mâinile de Aur din cadrul Complexului Sportiv Naţional Snagov, potrivit Agerpres.

Prezentă la şase ediţii ale Jocurilor Olimpice şi câştigătoare a opt medalii (aur la Los Angeles 1984, argint şi bronz la Seul 1988, aur şi argint la Barcelona 1992, aur la Atlanta 1996, aur la Sydney 2000, aur la Atena 2004), Elisabeta Lipă a declarat, joi, la ceremonia de inaugurare a proiectului Aleea Mâinile de Aur, dedicat medaliaţilor olimpici ai României la canotaj, că îşi doreşte ca amprentele mâinilor sale în ciment să îi motiveze şi mai mult pe actualii sportivi.

"Sunt copleşită de emoţii văzând acum toate medaliile câştigate de mine la Jocurile Olimpice, nu e simplu şi nici uşor, pentru că vorbim de 24 de ani de activitate. Ne-am gândit ca această bază, Complexul Naţional Sportiv Snagov, să aibă amprenta generaţiilor trecute şi să facem o punte de legătură cu generaţia actuală. Sportivii când se relaxează, seara sau ziua, când trec pe aceste alei inevitabil vor vedea şi performanţele celor dinaintea lor. Într-un fel aceste amprente îi şi obligă să ducă mai departe rezultatele celor din urmă. Eu mereu am spus că un sportiv nu este încununat până nu ajunge cel puţin o dată la Jocurile Olimpice. Eu nu am visat că voi ajunge să particip la şase ediţii ale Jocurilor Olimpice, însă rezultatele au venit cu sacrificii şi determinare. Însă nu puteam să reuşesc de una singură, chiar şi atunci când am câştigat la simplu, pentru că rezultatele le-am obţinut în echipă", a spus Lipă, care este în prezent preşedinta Federaţiei Române de Canotaj.

În cadrul evenimentului de la Snagov, vicepremierul Raluca Turcan a afirmat că Aleea Mâinile de Aur simbolizează transmiterea ideii de performanţă peste generaţii.

"Este o onoare să fiu azi alături de cei care au marcat generaţiile prin performanţă. Au fost ani de bucurii, de sentimente de mândrie şi mi-aş dori ca şi pe viitor să avem asemenea performanţe. Nu toată lumea ştie că în spatele unei medalii se ascund foarte multe sacrificii. Pentru sacrificiile pe care le-aţi făcut dumneavoastră şi toţi sportivii români eu vă mulţumesc. Această alee simbolizează transmiterea ideii de performanţă peste generaţii. Mă bucură că azi doamna Elisabeta Lipă lasă un mesaj pentru generaţiile viitoare. Am convingerea că performanţele şi reuşitele manageriale ale dânsei vor fi motivante pentru cei tineri", a precizat Raluca Turcan.

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat la rândul său: "Este un moment important pentru că azi ne onorăm şi ne preţuim campionii. E un lucru de la care ar trebui să pornim când vorbim de modele, când vorbim de oameni care au pus sportul românesc pe harta lumii, când vorbim de oameni de legendă care au adus imagine şi preţuire acestei ţări. Elisabeta Lipă este o campioană de legendă, însă în acelaşi timp este un manager de top al sportului românesc, pentru că se află azi în fruntea canotajului de la care avem mari aşteptări. Este o onoare pentru noi, Ministerul Tineretului şi Sportului, să găzduim în acest minunat complex urmele mâinilor marilor campioni ca o mărturie a performanţelor lor".

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a menţionat că ideea amprentării marilor campioni de la canotaj ar putea fi împrumutată de COSR pentru Complexul Olimpic de la Izvorani.

"Azi este un eveniment special, un eveniment care ne face cinste în care sărbătorim Federaţia Română de Canotaj şi în acelaşi timp pe cea mai bună canotoare a secolului XX, Elisabeta Lipă. Sunt convins că vor urma alţi campioni olimpici care să îşi lase amprenta pe această alee. Poate va fi o astfel de alee şi la Izvorani, pentru că ideile bune le putem împrumuta. Avem foarte mulţi campioni olimpici şi mă bucur că avem un astfel de eveniment pentru a imortaliza performanţele lor. Ştiu că Federaţia Română de Canotaj are cei mai mulţi sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice la ora actuală şi chiar mai poate califica. Mi-ar fi plăcut ca azi să fim în Japonia, dar timpul a lucrat în favoarea noastră şi consider că am câştigat un an în care să ne pregătim mai bine", a spus Covaliu.

Prezent la eveniment, ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Hitoshi Noda, a declarat că sub conducerea Elisabetei Lipă canotajul românesc îşi va atinge obiectivele la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor.

"Este o mare onoare pentru mine şi pentru Japonia să fiu prezent alături de aceşti mari campioni români. Elisabeta Lipă este unul dintre cei mai de succes campioni olimpici ai României, iar evenimentul de azi este un gest de încurajare pentru toţi sportivii înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Canotajul românesc va trimite o delegaţie numeroasă la Tokyo şi sunt convins că sub îndrumarea şi exemplul doamnei Elisabeta Lipă rezultatele de la Jocurile Olimpice vor fi pe măsură", a menţionat ambasadorul.

La inaugurarea proiectului Aleea Mâinile de Aur de la Complexului Sportiv Naţional Snagov au participat toţi membrii lotului olimpic de canotaj, precum şi foşti mari campioni ai României.