Eliza Buceschi va continua la Corona Brașov

Eliza Buceschi a semnat prelungirea contractului cu echipa de handbal Corona Braşov. Jucătoarea a ales să continue sub Tâmpa după două sezoane petrecute în tricoul „galben-albastru” în care spune că s-a simţit foarte bine atât în Braşov cât şi la echipă, dar că ceea ce a determinat-o să semneze a fost „potenţialul Braşovului de a face performanţă dar şi condiţiile oferite de Corona” potrivit news.ro.

Preşedintele clubului Corona, Liviu Dragomir, a declarat, miercuri, că şi-a dorit foarte tare ca Eliza Buceschi să rămână în continuare în lotul Coronei şi că şi semnătura ei reprezintă garanţia că la Braşov se doreşte performanţă. „Ne-am dorit foarte tare ca Eliza să rămână la Braşov, iar motivele sunt lesne de înţeles. Vorbim de o jucătoare cu experienţă, care şi-a demonstrat valoarea atât la echipa de club cât şi la echipa naţională. Faptul că ea a ales să aibă continuitate la Braşov înseamnă că apreciază munca noastră. Aportul ei este unul semnificativ şi ne bucurăm că putem dezvolta împreună mai departe acest proiect al Coronei”, a spus preşedintele braşovean.



Eliza Buceschi a declarat la semnarea contractului că apreciază proiectul Coronei care creşte de la an la an, dar şi condiţiile oferite de clubul braşovean, acestea fiind de altfel, motivele care au determinat-o să semneze prelungirea. „Mă bucur să fac în continuare parte din proiectul Coronei, care creşte de la an la an şi prin care am reuşit să cresc şi eu odată cu el şi îmi doresc foarte mult ca sezonul acesta să terminăm pe un loc de cupele europene. Cu siguranţă, Braşovul are potenţial de a face performanţă, iar la Corona sunt condiţii foarte bune şi acesta este unul dintre motivele care m-a făcut să rămân la Braşov”, a spus Eliza.

Buceschi este de două sezoane la Corona Braşov, este titularul echipei naţionale a României pe postul de coordonator. Jucătoarea Coronei a fost a doua golgeteră a Europenelor recent încheiate, unde echipa României a terminat pe locul 4. Eliza a fost declarată în 2015 cea mai bună tănără jucătoare din Liga Campionilor, competiţie în care a ajuns până în faza sferturilor de finală cu echipa HCM Baia Mare. Este sportivă olimpică, participantă la Jocurile Olimpice de vară din 2016. Medaliată cu bronz mondial in 2015. Pentru Corona Braşov a marcat până în acest moment peste 200 de goluri.