Elizabeta Samara, după calificarea în sferturi la tenis de masă pe echipe: 'E bine să nu laşi garda jos, indiferent de ce scor este'

Elizabeta Samara, care a contribuit atât la dublu cât şi a simplu în victoria contra Egiptului (3-0), în sferturile turneului olimpic feminin de tenis de masă pe echipe de la Tokyo, a spus că în niciun moment nu trebuie să laşi garda jos, indiferent de scor sau adversar.

Dacă la dublu, Elizbeta Samara şi Daniela Dodean nu au avut emoţii şi s-au impus cu 3-0, la ultima partidă de simplu, Samara nu a avut un meci simplu cu Farah Abdelaziz (3-1), cel decisiv în victoria României, care are cinci titluri europene în palmares, ultimele în 2017 şi 2019, potrivit agerpres.ro.

''Când sunt doar 16 echipe la Jocurile Olimpice, practic sunt cele mai bune 16 echipe de pe fiecare continent. De la egiptene am mai jucat la simplu doar cu Dina Meshref, iar de celelalte două nu ştiam nimic, cum joacă, decât ce am urmărit aseară şi alaltăieri pe video. Dar la meci este diferit. Au un stil mai aparte. Au vrut foarte mult să câştige, au fost foarte motivate, dar experienţa şi probabil dorinţa mai mare a noastră de a câştiga şi-au pus amprenta. Am simţit tot meciul că eram peste ea, am avut 1-0 şi 5-1, am pierdut cu 11-9. Dar ştiu că la aceste Jocuri s-au întâmplat foarte multe, să pierzi de la 2-1, 10-1, un singur punct mai era nevoie să câştigi, aşa că e bine să nu laşi garda jos, indiferent de ce scor este, doar când ai 3-0, 3-1 sau 3-2, doar atunci să te bucuri'', a declarat Elizabeta Samara pentru AGERPRES.

În optimi, pe 2 august, România va înfrunta echipa Hong Kong-ului, în componenţă cu Kem Hoi Doo, Minnie Yam Wai Soo şi Ho Ching Lee, pe care tricolorele nu au reuşit s-o învingă niciodată în concursul pe echipe. Hong Kong a ocupat locul cinci la ultimele trei Jocuri, Beijing 2008, Londra 2021 şi Rio 2016.

''Am mai jucat cu ele şi avem nişte revanşe de luat. În 2018 ne-au bătut la Mondiale, în sferturi, iar apoi la Cupa Mondială de la Londra, după acelaşi sistem ca la Olimpiadă, am fost aproape să le batem, dar nu am reuşit. Sperăm ca mâine să fie altfel meciul. Ne-am mai întâlnit cu ele şi la simplu, le-am mai bătut. Nu sunt de neînvins. Sperăm ca motivaţia noastră să fie mult mai mare decât astăzi, să ne dorim mult mai mult decât astăzi şi să câştigăm meciul de mâine cu Hong Kong. Ne cunoaştem foarte bine adversarele şi ele pe noi. Aşa că nu cred că am putea să ne surprindem cu ceva una pe alta. Însă, sper eu ca motivaţia şi încrederea în noi să rămână la nivel înalt şi să fim pe ele şi pe minge.'', a prefaţat Samara, 32 ani, cu şapte titluri europene în palmares, confruntarea cu Hong Kong.

Reprezentanţii noştri la tenis de masă nu au excelat în competiţiile individuale, simplu şi dublu mixt, iar concursul pe echipe a devenit ultima şansă pentru o performanţă notabilă, ceea ce implică şi o presiune pe umerii jucătoarelor.

''Presiunea a fost astăzi contra Egiptului, iar eu am o vorbă. Dacă nu ai presiune şi nu o simţi, nu poţi spune că eşti sportiv. Asta este, e o presiune constructivă, când intri la masă uiţi de tot şi joci. În jocul meu se poate şi mai bine, încă mai am de pus mici chestii la punct, azi voi merge să mă antrenez, sper ca până la meci să fie aşa cum îmi doresc'', a spus Elizabeta Samara, învinsă la Tokyo în turul trei al probei individuale de către o thailandeză.