Ellie Bamber o va interpreta pe Kate Moss în filmul biografic 'Moss & Freud'

Ellie Bamber, o tânără actriţă britanică aflată în plină ascensiune şi care a putut fi văzută recent în serialele "The Serpent" şi "Willow", o va interpreta pe modelul Kate Moss în filmul biografic "Moss & Freud", informează The Hollywood Reporter.

Filmul va fi regizat de cineastul James Lucas, care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj live-action cu "The Phone Call", în care rolurile principale au fost jucate de Sally Hawkins şi Jim Broadbent, potrivit Agerpres.

Kate Moss a pozat nud pentru artistul britanic Lucian Freud, în timp ce era însărcinată

"Moss & Freud" va dramatiza perioada din 2002 când Kate Moss, aflată atunci în perioada de vârf a carierei sale - şi totodată însărcinată -, a decis să pozeze nud pentru celebrul artist britanic Lucian Freud. A fost o decizie care a avut un impact profund şi le-a transformat vieţile amândurora. Tabloul în sine s-a vândut cu aproape 5 milioane de dolari la o licitaţie organizată în 2005.

Derek Jacobi, un actor nominalizat la Oscar şi cunoscut pentru rolurile jucate în "Murder on the Orient Express" şi "The King's Speech", îl va interpreta pe Lucian Freud. Kate Moss va fi producător executiv şi va beneficia de sprijinul oferit de Arhivele Lucian Freud.

Ellie Bamber a terminat de curând filmările de la "Red, White and Royal Blue", un film de dragoste produs de Amazon şi cu tematică LGBTQ+, precum şi filmările de la mult aşteptata producţie "Barbie" a studioului Warner Bros.