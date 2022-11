Elon Musk anunță marea 'amnistie' pe Twitter: Donald Trump ar putea reveni în forță

Elon Musk a declarat joi că Twitter va acorda o „amnistie generală” conturilor suspendate începând de săptămâna viitoare, după ce a efectuat un sondaj privind dacă să facă acest lucru pentru utilizatorii care nu au încălcat legea sau s-au implicat în spam flagrant.

Într-un sondaj postat miercuri pe Twitter de Musk, 72,4% dintre cei peste 3,16 milioane de utilizatori care au participat au votat în favoarea reîntoarcerii pe platformă a celor care au fost suspendaţi, informează News.ro.

”Poporul a vorbit”, a scris joi Musk, care a achiziţionat Twitter luna trecută. „Amnistia începe săptămâna viitoare”, a anunţat el.

Săptămâna trecută, Musk, cea mai bogată persoană din lume, a restabilit unele conturi suspendate anterior, inclusiv cele ale fostului preşedinte Donald Trump, site-ului satiric Babylon Bee şi comediantei Kathy Griffin.

El a scris pe Twitter în octombrie că Twitter va forma un consiliu de moderare a conţinutului „cu puncte de vedere foarte diverse”. Musk a spus că nu vor fi luate decizii majore privind conţinutul sau restabilirea contului înainte de reunirea consiliului.

Schimbarea şi haosul au marcat primele câteva săptămâni ale miliardarului ca proprietar al Twitter. El a concediat manageri de top, inclusiv pe fostul director executiv Parag Agarwal, şi a fost anunţat că înalţi oficiali responsabili cu securitatea şi confidenţialitatea au demisionat.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?