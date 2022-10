Controversă în jurul celui mai bogat om din lume: Elon Musk ar fi vorbit direct cu Putin despre războiul din Ucraina. Miliardarul neagă informațiile

Elon Musk a vorbit direct cu Vladimir Putin înainte de a scrie pe Twitter planul său de pace menit să pună capăt războiului Rusiei din Ucraina, care ar fi predat definitiv un teritoriu ucrainean Moscovei, a declarat directorul companiei de consultanţă Eurasia Group, Ian Bremmer. Musk a răspuns afirmaţiilor lui Bremmer şi a spus că ”nu sunt adevărate” şi a precizat că ”a discutat cu Putin o singură dată, despre spaţiu, în urmă cu aproximativ 18 luni”, relatează The Guardian și news.ro.

Într-o scrisoare trimisă abonaţilor companiei de consulanţă Eurasia Group, directorul Ian Bremmer a afirmat că Elon Musk i-a spus că preşedintele rus este ”pregătit să negocieze” dacă Peninsula Crimeea rămâne în mâinile Rusiei.

Putin a insistat, de asemenea, că Ucraina va trebui să accepte neutralitatea permanentă şi să recunoască anexarea regiunilor Lugansk, Doneţk, Herson şi Zaporojie de către Rusia.

Potrivit lui Bremmer, Musk a precizat că Putin i-a transmis că aceste obiective vor fi atinse ”orice ar fi”, inclusiv prin posibila utilizare a armelor nucleare dacă Ucraina invadează Crimeea.

Potrivit lui Bremmer, Musk i-a spus liderului rus că ”trebuie făcut tot posibilul pentru a evita acest rezultat”.

În urma presupusei conversaţii cu Putin, Musk a postat un sondaj pe Twitter cu sugestiile sale pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Astfel, miliardarul a menţionat că pentru a ajunge la pace, Rusiei ar trebui să i se permită să păstreze Peninsula Crimeea, pe care a ocupat-o în 2014.

El a propus, de asemenea, organizarea unor voturi în părţile Ucrainei ocupate de Rusia pe care Kremlinul spune că le anexează.

”Rusia pleacă dacă aceasta este voinţa poporului”, a evocat Musk.

Acordul de pace ar presupune ca Peninsul Crimeea ”să facă parte oficial din Rusia, aşa cum a fost din 1783 (până la greşeala lui Hruşciov); asigurarea aprovizionării cu apă în Crimeea şi neutralitatea Ucrainei”.

Bremmer a specificat că Musk ”părea îngrijorat de ameninţările mai directe din partea lui Putin. Deşi nu a devoalat nimic explicit, a vorbit despre capacităţile cibernetice ale Rusiei şi despre potenţialul Rusiei de a-i perturba sateliţii”.

”Nu este adevărat. Am vorbit cu Putin o singură dată şi asta a fost acum aproximativ 18 luni. Subiectul era spaţiul”, a declarat Musk referitor la afirmaţiile lui Bremmer.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.