Elon Musk stârnește noi controverse: A publicat o hartă care arată orientarea pro-rusă a locuitorilor din sudul Ucrainei (Foto)

Miliardarul Elon Musk, de la Tesla, a continuat să-i agite pe experții politici cu soluțiile pe care le propune pentru conflictul din Ucraina.

În ultima sa serie de tweet-uri, Musk a susținut că pacea dintre Ucraina și Rusia ar putea fi obținută prin refacerea "alegerilor din regiunile anexate sub supravegherea ONU", urmând ca Rusia să plece "dacă aceasta este voința poporului".

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ripostat la recenta opinie a lui Musk cu privire la modul în care se poate pune capăt conflictului cu un minim de violențe suplimentare, acuzându-l că susține Rusia într-un sondaj pe Twitter.

Diplomatul și avocatul ucrainean Andrei Melnik a mers chiar mai departe, scriind: "F**k off este răspunsul meu foarte diplomatic pentru tine [Elon Musk]".

De atunci, Musk și-a dublat eforturile de a pune capăt conflictului într-un mod pe care îl consideră cel mai pașnic, atrăgându-și critici pentru că a postat o hartă electorală din 2012 care arată un sprijin larg pentru Rusia în estul Ucrainei.

"Presupunând că credeți că voința poporului contează, ar trebui, în orice regiune de conflict, să sprijinim voința celor care trăiesc acolo", a spus el.

"Cea mai mare parte a Ucrainei dorește fără echivoc să facă parte din Ucraina, dar unele porțiuni estice au majorități rusești și preferă Rusia".

Deși a arătat un sprijin clar pentru lupta Ucrainei împotriva "operațiunii militare speciale" a lui Vladimir Putin, cheltuind anul acesta 80 de milioane de dolari prin intermediul SpaceX pentru furnizarea de internet prin satelit pentru națiunea devastată de război, unii consideră că ultimele sale comentarii arată un sprijin deschis pentru Rusia.

Politicianul german Phil Hackemann, din partea Partidului Liber Democrat, a declarat că, în opinia sa, opinia lui Musk este mult prea simplistă.

"A FOST un referendum democratic privind rămânerea alături de Rusia (URSS) sau independența în 1991", a spus el.

"Rezultatul a fost clar - în TOATE regiunile. Și, de asemenea, acei oameni care sunt eliberați de forțele ucrainene astăzi îi sărbătoresc ca pe niște eroi. NIMENI nu vrea să trăiască sub ocupație rusească".

Musk a recunoscut că Herson și Zaporojie "aproape sigur nu vor să se alăture Rusiei", dar a susținut totuși ideea unui referendum autorizat de ONU pentru această regiune.

"Evident, nu toți cei care au votat pentru partidul pro-Rusia au vrut să se alăture Rusiei, dar ar fi de asemenea inexact să spunem că niciunul nu a vrut", a spus el.

