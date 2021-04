Emanuel Ungureanu: Răbdarea mea s-a terminat!

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat marți, la Antena 3, că va protesta în fața Ministerului Sănătății dacă nu se permite tratarea pacienților cu boli cronice la unele spitale destinate exclusiv pacienților Covid.

„Rabdarea mea s-a terminat! Am vorbit luni de zile despre spitalele Covid. Cine stie in Romania dupa un an cati pacienti am avut decedati pentru ca nu au putut sa aiba acces in spital? Deci eu nu mai am rabdare cu absolut niciun minister. Daca dupa Paste nu se deschid pentru pacientii non-Covid spitalele Colentina si Ramnicu Sarat, eu merg la poarta Ministerului Sanatatii si cer demiterea sefilor DSP Buzau si Bucuresti. Va asigur ca voi de neocolit”, a declarat Emanuel Ungureanu.