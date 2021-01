Embargoul pus de un ministru australian jucătorilor carantinaţi - Le sugerează să nu hrănească şoarecii din camere

Ministrul poliţiei statului Victoria, Lisa Neville, a anunţat că s-au luat măsuri de combatere a şoarecilor din camerele de hotelul în care sunt carantinaţi jucătorii înaintea turneului de tenis Australian Open, primul de Grand Slam al anului, şi a recomandat ca jucătorii să nu hrănească rozătoarele, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Kazaha Iulia Putinţeva, numărul 28 WTA, s-a plâns că nu poate dormi din cauza şoarecilor care umblă prin cameră. Ea s-a mutat la începutul săptămânii, dar şi noua cameră este infestată, conform clipului video postat pe Twitter, în care se vedea un rozător care sare din spatele unui dulap.

Lisa Neville a promis că autorităţile se vor ocupa de combaterea dăunătorilor, dar a sugerat că în spatele acestei poveşti se poate afla şi altceva.''Din câte am înţeles, s-ar putea ca aceştia să fi fost hrăniţi. I-aş încuraja pe jucători să minimizeze interacţiunea cu şoarecii, noi vom controla infestarea dacă va fi nevoie, dar sperăm că acţiunea de combatere a lor din această săptămână a rezolvat problema'', a spus oficialul australian, fără a dezvălui sursa ei de informaţie.

Citește și: Dragnea ia primul contact cu procurorii DNA în 2021 - A fost adus de la penitenciar pentru audieri în dosarul vizitei în SUA



Peste 70 de jucători şi membri ai anturajelor lor sunt în carantină strictă pentru 14 zile şi nu se pot antrena, din cauză că în cursele charter cu care au ajuns la Melbourne s-au depistat cazuri pozitive de COVID-19.



Putinţeva a postat pe reţelele de socializare un mesaj în care dezvăluia că în noua cameră are mai mulţi şoareci decât în cea veche: ''Sunt o mulţime. Nu doar unul în noua mea cameră. Cameră diferită, aceeaşi poveste, am vrut să dorm, dar nu am putut''.



Jucătoarea din Kazahstan a adăugat că a sunat la recepţie, dar i s-a spus că hotelul este plin şi nu poate fi ajutată. În plus, Putinţeva s-a plâns apoi pe Instagram că nu poate deschide fereastra de la camera ei, ca s-o aerisească.



Mai mulţi jucători s-au plâns de condiţiile oferite de organizatorii Australian Open, atrăgându-şi critici aspre ale australienilor, în contextul în care mii de cetăţeni ai acestei naţiuni au rămas blocaţi în străinătate din cauza restricţiilor de călătorie.



Craig Tiley, directorul Australian Open, a declarat marţi că majoritatea jucătorilor susţin respectarea protocoalelor stricte.