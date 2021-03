Emil Săndoi de la Chindia este optimist înaintea meciului cu Sepsi OSK: Sper să ne păstrăm poziţia mulţumitoare

Antrenorul formaţiei Chindia Târgovişte, Emil Săndoi, s-a arătat optimist înaintea jocului cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, afirmând, joi, că speră ca echipa sa să-şi păstreze poziţia mulţumitoare din clasamentul Ligii I de fotbal, potrivit Agerpres.

"Săptămâna viitoare vom avea la dispoziţie mai mult timp pentru a pregăti următorul meci. Acum am avut un program foarte greu, am avut jocurile la trei zile. Să joci şi cu Craiova de două ori şi cu Sepsi în decurs de şase zile nu este uşor, dar sperăm ca la ora jocului să fim OK, băieţii sunt încrezători în momentul de faţă. Suntem în poziţie mulţumitoare, chiar bună, sper să ne păstrăm această poziţie", a declarat Săndoi pentru pagina de Facebook a clubului.

Citește și: Filmul ȘANTAJULUI președintelui CJ Călărași față de procurorul care îl ancheta - Îl amenința cu sesizări fictive, televiziunea și spunea că 'va face balamuc'





El consideră că adversara de vineri este una dintre cele mai bune echipe din Liga I: "Am spus de la începutul campionatului că Sepsi va fi una dintre echipele bune ale Ligii I. Am văzut transferurile pe care le-au făcut cu o perioadă bună de timp înainte de startul sezonului, lotul pe care îl au este unul valoros. Poate suntem şi un pic ghinionişti pentru că au avut acele probleme cu COVID, dar acum s-au făcut toţi bine. Asta e, nu putem să profităm în niciun fel de alte aspecte mai puţin fotbalistice. E clar că întâlnim o echipă foarte bună. Noi pentru acest meci avem un singur absent, Daniel Popa, este accidentat. Încercăm să scoatem o rezultat pozitiv, aşa cum facem la toate meciurile".



Partida Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Chindia Târgovişte, din cadrul etapei a 26-a a Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 17:30.