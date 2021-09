Emilian Imbri face ACUZAȚII, în plin val 4 al pandemiei: 'Intensitatea o creează omul prin comportamentul lui'

Emilian Imbri, expert în sănătate publică, a explicat că intensitatea pandemiei este determinată de comportamentul populației. La B1 TV, joi seară, el s-a arătat de părere că evoluția epidemiei ar fi fost alta dacă relaxarea ar fi fost dublată de vaccinare.

Întrebat cum vede actualul context medical în al patrulea val al pandemiei, Emilian Imbri a explicat: „Este firesc ce se întâmplă, adică este normal ce se întâmplă pentru că ne așteptam. Să știți că virusul nu vine valuri-valuri el, adică să spui, `a dat cineva drumul sau suflă vântul dinspre Ungaria, sau suflă vântul dinspre Bulgaria și iată că a adus un nor de virus`. Eu am spus de multe ori și îmi place să repet, nu știu de ce îmi place să repet partea asta, că pandemia și nivelul, și intensitatea o creează omul prin comportamentul lui, deci oamenii, populația, prin modul în care se comportă. Gândiți-vă că s-a venit din concediu”.

Referitor la faptul că vara situația sanitară pare mai liniștită, iar bilanțul epidemiologic începe să crească odată cu venirea toamnei, el s-a arătat de părere că autoritățile au introdus relaxările prea devreme și că lumea nu au mai fost prudenți.

„Nu cred că ține încă de anotimpuri, nu cred pentru că în alte țări și vara a fost o explozie de infectări. (…) Practic, relaxare generală în orice, că până atunci erau mai puțin oameni care totuși nu respectau, în momentul în care s-a dat un anunț clar oficial că se relaxează totul și că masca nu mai trebuie să o purtăm, și că se poate intra oriunde, oamenii chiar și-au dorit lucrul acesta și atunci chiar au și crezut. Noi nu am stins toate focarele însă, erau focare localizate de mai mică intensitate, dar nu le-am stins și în momentul în care s-a ieșit și de acolo și s-a ajuns în locuri populate, anume locurile de recreere, meciuri, spectacole, festivaluri… firesc, dar asta chiar nu trebuie să mai comentăm pentru că, dacă nu ar fi fost, probabil că ar fi fost mai mică manifestarea. Probabil, dar nu poți să știi și atunci haideți să nu dăm vina pe ceva anume. Ideea este că ceea ce trăim acum a fost prevăzut de către câțiva specialiști. Eu am preluat de la acești specialiști și am continuat să transmit avertismentele, în speranța în care nu că așa am fi reușit să stăpânim, în speranța în care acum putem să spunem – de ce vă mirați? De ce trebuie să ne mirăm?”, a afirmat Emilian Imbri.

Expertul spune că am fi putut sta liniștiți doar dacă populația era vaccinată într-un procent de cel puțin 70%.

„Relaxarea, dacă ar fi fost doar la nivel de concedii, de petrecere și de bucurie că se pot întâlni oamenii între ei, n-ar fi fost nimic dacă ar fi fost dublată de vaccinare. În continuare lumea trebuia să se vaccineze. Oamenii n-au reținut sau n-au fost atenți, mesajul nu a fost că trebuie să ne vaccinăm, mesajul nostru a fost că abia de la 70% – 80% populație vaccinată putem să stăm mai liniștiți pentru că întrerupem transmiterea virusului”, a adăugat el.