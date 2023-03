Emisiunea de titluri de stat Fidelis: Românii au subscris 56 de milioane de lei în prima zi

Micii investitori au alocat 56 milioane de lei în prima zi a ofertei de subscriere de titluri de stat Fidelis, ediţia a 11-a, din care 47 milioane de lei au mers pe tranşele denominate în euro, acolo unde Ministerul Finanţelor plăteşte dobânzi de până la 5,8% pe an, scrie Ziarul Financiar.

Aceste titluri sunt neimpozabile, atât la tranzacţionare cât şi din câştigul din dobânzi.

„Ca început de ofertă, nu este rău”, comentează subscrierile Marcel Murgoci, broker al Estinvest, unul dintre cei mai vechi brokeri ai Bursei de Valori Bucureşti. „Se observă faptul că era aşteptată”, continuă el.

Astfel, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar din platformele brokerilor, 27,5 mil. lei sunt subscrierile pe tranşa în euro pe 5 ani cu o dobândă anuală de 5,8% pe an şi 20 mil. lei pe cea cu scadenţa de un an şi un cupon de 3,7% pe an.

Pentru tranşele în lei situaţia din 27 martie este următoarea: 5,5 mil. lei pe un an cu 6,7% pe an, 2,9 mil. lei pe trei ani cu 7,35% dobândă pe an şi 805.000 de lei pentru tranşa donatorilor de sânge, respectiv 7,7% dobândă pe 1 an.

Pe tranşa donatorilor pot fi plasate ordine doar de investitorii care au donat sânge începând cu data de 30 septembrie 2022 şi/ sau care donează în perioada derulării ofertei de vânzare de titluri de stat Fidelis. Pe lângă o dobândă mai mare, donatorii de sânge pot investi minimum 500 de lei faţă de 5.000 de lei în cazul celorlalte tranşe.

„Având în vedere că benchmark-ul pe RON 1Y este undeva la 7% momentan, mi se pare uşor mică dobânda pe tranşa pentru cei care nu donează sânge - cumva targetul este clar, se doreşte ca lumea să doneze astfel încât să beneficiere de o de aproximativ 0,7% peste media emisiunilor care se tranzacţionează momentan. La 3 ani este 7,35% vs 7,05% benchmark, deci o prima de 0,3%. La RON oricum dobânzile au scăzut de la începutul anului destul de tare, mai ales pe scadenţe lungi”, spune Paul Ardelean, broker BT CP.

Alocarea titlurilor de stat subscrise în cadrul ofertei se va efectua la data alocării (11 aprilie 2023), iar numărul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de către emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participanţii Eligibili vor fi înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat). Data estimată de intrare la tranzacţionare este 18 aprilie 2023.

Din vara lui 2020 şi până la final de 2022 MFP a atras 15 mld. lei de la investitorii care au subscris titluri de stat Fidelis.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul consorţiului de intermediere sau intermediarii care au semnat angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune şi a transmis angajamentul către Lead Manager.

Consorţiul este format din BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale şi Alpha Bank România, titluri de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, în cadrul ofertei publice de vânzare derulate la Bursa de Valori Bucureşti.