Emma Răducanu: 'Am nevoie de o pauză de la tenis și să plec în vacanță'

Emma Răducanu nu a reușit să repete succesul de la US Open în săptămânile de după realizarea istorică, dar britanica este acum pregătită pentru o vacanță. A fost un final de an destul de furtunos pentru cea care a cunoscut o expunere extraordinară pe plan social, după recentul său parcurs la US Open, relatează Mediafax.

Presiunea suplimentară și interesul mediatic este ceva cu care Răducanu trebuie să se obișnuiască, iar rezultatele ei în ceea ce privește tenisul nu au fost nici ele cele mai bune. Cu privire la tot ce s-a întâmplat, ea a declarat, citată de tennisuptodate.com:

„Tot ceea ce mi s-a întâmplat în acest sezon a fost o mare surpriză pentru mine. Știu că sunt mulți oameni care se uită la ceea ce fac sau nu fac, dar sunt conștientă că tot ce trebuie să fac este să rămân concentrată și să mă îmbrățișez pentru a avea încredere în oameni."

Ea a explicat, de asemenea, că are nevoie de o perioadă de timp departe de tenis, considerând că o vacanță ar fi binevenită:

"Părinții mei mă vor ajuta cu siguranță să fac acest lucru, trebuie să rămân cu picioarele pe pământ, iar ei au o influență bună asupra mea. Nu am mai fost în vacanță de șapte ani, ultima dată a fost un weekend în Elveția cu părinții mei, acum vreau să fac ceva asemănător."

Răducanu a explicat, de asemenea, că timpul petrecut departe de tenis o va ajuta să se pregătească mental pentru sezonul 2022, în care are planuri mari alături de noul său antrenor:

"Am nevoie să mă deconectez de tenis pentru câteva zile și vreau să fiu pregătită mental pentru sezonul următor. Sunt foarte înfometată de succes și îmi doresc să câștig și să mă descurc bine. Sunt încântată să lucrez cu el, cred că vom face o treabă grozavă împreună. Îmi va aduce experiența lui și tot ceea ce a făcut cu Angie a fost fantastic, a fost fundamental pentru a o ajuta să câștige și să obțină succese, este o persoană pozitivă și foarte drăguță și sper să mă bucur de această nouă etapă alături de el."