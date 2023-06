Emma Răducanu face dezvăluiri șocante: 'Uneori îmi doresc să nu fi câștigat US Open'

Fosta campioană la US Open, Emma Răducanu, a declarat că uneori își dorește să nu fi câștigat turneul de Grand Slam din cauza presiunii care a venit odată cu succesul și faima instantanee.

Jucătoarea de atunci, în vârstă de 18 ani, a apărut de nicăieri pentru a câștiga cu stil turneul din 2021, fără să cedeze vreun set în cele nouă meciuri pe care le-a disputat înainte de finală, dar nu a mai continuat seria succesului, în parte și din cauza unor accidentări recurente, scrie Mediafax.

"Acel moment de pe teren, când sărbătoream, am fost ca și cum aș schimba literalmente orice luptă din lume pentru acest moment", a declarat Răducanu pentru Sunday Times.

"De atunci, am avut o mulțime de eșecuri, unul după altul. Sunt rezistentă, toleranța mea este mare, dar nu este ușor. Și uneori mă gândesc că mi-aș fi dorit să nu fi câștigat niciodată US Open".

Victoria a venit cu laude, dar a expus-o pe Răducanu și la o lume necunoscută până atunci, adesea nemiloasă și pavată de așteptări.

"A trebuit să mă maturizez foarte repede. Când am câștigat eram extrem de naivă", a spus Răducanu.

Ce părere are de circuitul WTA

"Ceea ce am realizat în ultimii doi ani, turneul și tot ceea ce vine cu el, nu este un spațiu foarte plăcut, de încredere și sigur. Trebuie să fii în gardă, pentru că sunt mulți rechini acolo.

"Cred că oamenii din industrie, mai ales în cazul meu, pentru că aveam 19 ani, acum 20, mă văd ca pe o pușculiță. A fost dificil de administrat. M-am ars de câteva ori. Am învățat, păstrează-ți cercul cât mai mic posibil."

Răducanu a ratat ediția din acest an a Openului Franței și va lipsi și de la Wimbledon, în timp ce se va recupera după o operație la încheieturile mâinilor și la gleznă.

"Durerea s-a intensificat vara trecută, după Wimbledon", a spus ea. "Am început cu un nou antrenor și am fost foarte motivată să continui. Eram în suprasolicitare... și am continuat chiar și prin durere pentru că nu voiam să fiu percepută ca fiind slabă".

Răducanu este în prezent fără antrenor după ce s-a despărțit de Sebastian Sachs.