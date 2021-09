Emma Răducanu: Nu alerg după recorduri

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a declarta că nu este interesată de recorduri în acest moment al carierei ei şi că nu a ştiut că este prima sportivă care vine din calificări ajunsă în semifinale la US Open, potrivit news.ro.

"Sunt atât de mulţumită că am reuşit asta! Belinda este o adversară dificilă şi este medaliată cu aur la JO, care este probabil unul dintre cele mai mari evenimente din sport.

Este o jucătoare grozavă şi am ştiut că va fi un meci extrem de dificil. Mi-au trebuit câteva reglaje la început pentru a mă obişnui cu viteza mingii ei, cu cât de agresivă era.

Odată ce am reglat, m-am menţinut, nu am insistat mai mult. Am găsit o modalitate de a câştiga, dar a fost foarte dificil să joc împotriva cuiva aflat la un nivel atât de înalt.

Să spunem că am o foame de a câştiga fiecare meci pe care îl joc, aşa că nu vreau să mă grăbesc deloc, pentru că îmi place să fac totul la timpul potrivit.

Dacă am grijă de ce pot controla, atunci asta îmi va oferi cea mai bună şansă. Până acum, cred că a funcţionat foarte bine pentru mine să nu mă grăbesc, concentrându-mă doar pe un singur lucru la un moment dat. Este suficient pentru mine în această etapă şi nu voi schimba nimic.

De fapt, nu am deloc idee despre niciunul dintre recorduri. Este prima dată când am auzit astăzi că am fost prima jucătoare din calificări care a ajuns în semifinale.

Nu aveam idee înainte de asta. Da, nu sunt aici să alerg după recorduri acum. Am grijă doar de ceea ce pot face în momentul respectiv şi în meciul care vine", a declarat Răducanu, potrivit site-ului WTA.

Emma Răducanu, în vârstă de 18 ani, locul 150 WTA, a devenit, miercuri, prima sportivă din calificări care ajunge în semifinalele US Open, în Era Open.

Răducanu a învins-o în sferturile de finală pe favorita 11, sportiva elveţiană Belinda Bencic, locul 12 WTA, scor 6-3, 6-4, într-o oră şi 22 de minute.

În runda următoare, Emma Răducanu o va întâlni pe jucătoarea din Grecia Maria Sakkari, locul 18 WTA şi favorită 17.

Britanica este a treia jucătoare din afara topului 100 care ajunge în semifinalele US Open, după Billie Jean King (1979) şi Kim Clijsters (2009).

Sportiva cu tată român şi mamă chinezoaică şi-a asigurat prin calificarea în semifinale o ascensiune de 99 de poziţii în clasamentul WTA, până pe locul 51.