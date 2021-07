Emmanuel Macron dădea lecții României cu penalii, dar ministrul său de la Justiţie spune că rămâne în funcţie, deşi este inculpat

Emmanuel Macron a dat, în repetate rânduri, lecții României despre cum trebuie tratați politicienii corupți și penali. Însă, ceea ce îi spunea României nu aplică și în țara sa.

Ministrul francez al Justiţiei, Eric Dupond-Moretti, a afirmat, luni, că este "mai hotărât ca niciodată" să rămână în funcţie deşi este inculpat pentru conflict de intererse, susţinând că legitimitatea sa provine de la preşedintele Emmanuel Macron şi de la premierul Jean Castex, scrie mediafax.ro.

"Sunt mai hotărât ca niciodată să rămân ministru al Justiţiei. Nu îmi va afecta nimeni determinarea, sunt extrem de seren. Legitimitatea mea este de la preşedintele ţării şi de la prim-ministru", a afirmat Eric Dupond-Moretti, conform postului France Bleu.

Este prima reacţie a lui Eric Dupond-Moretti după ce a fost pus sub acuzare pentru conflict de interese. "La fel ca toată lumea, am avocaţi care îmi vor susţine drepturile şi, în calitatea de ministru, îmi respect în totalitate sarcinile pe care le am", a subliniat Eric Dupond-Moretti.

Éric Dupond-Moretti a fost pus sub acuzare, vineri, de Parchetul Curţii de Justiţie a Republicii, pentru o posibilă situaţie de conflict de interese. Éric Dupond-Moretti este suspectat că, în calitatea de ministru al Justiţiei, a vrut să exercite presiuni asupra unor magistraţi cu care avusese dispute în trecut, când a fost avocat. "Vom formula o solicitare privind nulitatea procedurii de inculpare", a declarat Christophe Ingrain, avocatul ministrului francez al Justiţiei. Éric Dupond-Moretti nu este supus controlului judiciar.

Premierul Franţei, Jean Castex, a transmis că îşi menţine "încrederea totală" în ministrul Justiţiei.