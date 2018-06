Simona Halep a fost ajutată să urce în tribune imediat după ce a câștigat Roland Garros. Voia să ajungă cât mai repede la familie, prieteni și antrenorul Darren Cahill.

Prima persoană pe care a îmbrățișat-o însă a fost Nadia Comăneci, care era chiar în loja unde a urcat.

It takes a village.@Simona_Halep climbs up to thank her team.#RG18 pic.twitter.com/HuR0w5e6Tt