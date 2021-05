Enel Energie şi Enel Energie Muntenia au un nou director general

Marius Chiriac, fostul coordonator al activităţii Enel X România, a preluat la începutul lunii mai funcţia de director general al companiilor Enel Energie şi Enel Energie Muntenia, înlocuindu-l în funcţie pe Michele Abbate, a anunţat joi grupul.

"Marius Chiriac, fostul coordonator al activităţii Enel X România, a preluat la începutul lunii mai funcţia de director general al companiilor Enel Energie şi Enel Energie Muntenia, care deţin împreună cel mai mare portofoliu de clienţi pe piaţa concurenţială de energie electrică din România. Michele Abbate, cel care a condus companiile de furnizare de energie electrică şi gaze naturale ale grupului Enel în România începând cu luna septembrie 2017, va prelua o altă poziţie în cadrul Grupului Enel", a anunţat grupul, citat ne News.ro

Absolvent al Universităţii Politehnica Bucureşti, Facultatea de Energetică, Marius Chiriac are o experienţă de peste 11 ani în cadrul grupului Enel. S-a aflat la conducerea Enel X România încă de la lansarea companiei, în 2018, dând startul celui mai mare plan de dezvoltare de infrastructură pentru mobilitatea electrică din ţară. Anterior, a ocupat în cadrul Enel Energie şi Enel Energie Muntenia funcţii precum Head of Marketing şi Head of Sales and Energy Management.

„M-am alăturat echipei Enel acum 14 ani, când România făcea primii paşi către liberalizarea pieţei de energie electrică pentru consumatorii casnici, proces în care m-am implicat activ. Companiile de furnizare Enel au fost încă de la început jucători principali în procesul liberalizării ceea ce a făcut ca, astăzi, 76% dintre clienţii casnici din portofoliul acestora să fie pe piaţa concurenţială, cea mai mare pondere dintre toţi furnizorii mari din România. Sunt onorat să încep un nou capitol în cadrul Enel Energie şi Enel Energie Muntenia pentru a duce la bun sfârşit acest proces complex al liberalizării pieţei de energie”, a declarat Marius Chiriac, director general al Enel Energie şi Enel Energie Muntenia.

În calitate de director general al companiilor de furnizare de energie electrică şi gaze naturale Enel Energie şi Enel Energie Muntenia, Marius Chiriac va coordona strategia generală de business şi activităţile de furnizare şi vânzare ale grupului Enel în România. Obiectivul său este de a dezvolta o gamă variată de oferte care să răspundă nevoilor actuale ale consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale, prin pachete integrate de utilităţi şi servicii cu valoare adăugată.

Enel Energie şi Enel Energie Muntenia au în portofoliu peste 3 de milioane de clienţi. Aproximativ 2,9 milioane dintre aceştia sunt consumatori casnici de energie electrică, trei sferturi aflându-se deja pe piaţa concurenţială. În urma campaniilor de informare derulate anul trecut şi continuate în 2021, aproximativ 140.000 de consumatori casnici au optat în primul trimestru al acestui ani pentru oferte pe piaţa concurentială, cu 40% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut.

