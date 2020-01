Enel X a lansat următoarea generaţie de staţii inteligente de încărcare EV pentru a accelera adoptarea vehiculelor electrice

Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a anunţat miercuri că a lansat următoarea generaţie de staţii inteligente de încărcare EV pentru a accelera adoptarea vehiculelor electrice şi pentru a sprijini decarbonizarea sectoarelor de energie şi transport, potrivit news.ro.

"Pe măsură ce deţinerea de vehicule electrice şi generarea de energie regenerabilă continuă să crească, este nevoie tot mai mult de soluţii inteligente de tarifare care să ajute comunităţile să atingă obiective de energie curată şi emisii zero în transport într-un mod mai eficient şi mai rentabil, folosind vehiculele electrice ca active de reţea. Am demonstrat că putem realiza încărcare inteligentă la scară mare, cu bateria noastră virtuală de 40 MW din California şi aşteptăm cu nerăbdare să extindem noi oportunităţi de piaţă pentru integrarea vehiculelor în reţea cu această nouă linie de produse”, a spus Giovanni Bertolino , Head of e-Mobility pentru Enel X America de Nord.

Enel X operează peste 60.000 de puncte de încărcare inteligente pentru vehicule electrice în 20 de ţări.

Citește și: Măsuri de austeritate! Vin vremuri grele pentru Guvernul Orban

"Linia de produse din America de Nord are la bază încărcătorul vârf de gamă, JuiceBox 40, care deţine statutul de cel mai bine vândut produs de acest tip pe Amazon în ultimii cinci ani şi include o suită de staţii de încărcare noi: JuiceBox 32, 40, 48 şi 80", arată un comunicat al companiei.

Noile staţii de încărcare inteligente JuiceBox Level 2 oferă mai multă viteză şi valoare pentru afacerile şoferilor de maşini electrice, producătorii auto şi companiile de utilităţi, potrivit Enel.

"Compatibile cu toate vehiculele electrice de pe piaţă, acestea pot încărca maşini electrice de până la 14 ori mai rapid decât un încărcător standard de nivel 1. Noile staţii de încărcare inteligente JuiceBox vin, de asemenea, cu specificaţii actualizate, inclusiv standarde deschise OCPP şi OpenADR, gestionare încorporată de cablu şi blocare de securitate, configurarea uşoară a Bluetooth, WiFi îmbunătăţit prin JuiceRouter, LED-uri dinamice pentru a afişa conectivitatea şi comportamentul de încărcare, precum şi accesul la programul JuiceNet Green al Enel X pe teritoriul SUA, care anterior era disponibil doar în California. Noile soluţii JuiceStand şi JuicePedestal adaugă flexibilitate noii linii de produse cu mai multe opţiuni de instalare, montare şi gestionare a cablurilor, precum cablurile retractabile pentru spaţiile de birouri, locuinţe cu mai multe unităţi şi alte utilizări comerciale", precizează compania.

Platforma IoT a Enel X, JuiceNet, este acum disponibilă în patru variante - Home, Business, Enterprise şi Utility.

Citește și: Anunț de ultimă oră făcut de Monica Anisie! Planul ministrului Educației

Odată cu introducerea noii infrastructuri comerciale de încărcare inteligentă, Enel X instalează 50 de noi unităţi JuiceBox Pro 32 pe 25 JuicePedestals la Stadionul Gillette, noua casă a New England Revolution şi a câştigătorilor a şase ediţii de Super Bowl, New England Patriots din Foxborough, Massachusetts.

Aceste noi instalaţii vor sprijini iniţiativa de consultanţă energetică mai largă a Enel X pentru stadion, în calitate de partener oficial de energie al Kraft Sports + Entertainment.

"Kraft Sports + Entertainment apreciază foarte mult operaţiunile sustenabile, iar aceste noi staţii de încărcare a vehiculelor electrice vor permite jucătorilor şi oaspeţilor să îşi încarce vehiculele electrice prin cele mai curate surse de energie posibile”, a declarat Murray Kohl, vicepreşedinte de vânzări pentru Kraft Group.

În prezent, în SUA, 23 de state au implementat obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel naţional, semnalând un angajament tot mai mare faţă de un viitor cu emisii de carbon zero nete. Investiţia continuă a Enel X în soluţii de mobilitate electrică, cu o gamă evoluată de produse, inclusiv cea mai vândută staţie de încărcare pentru locuinţe de pe piaţă şi extinderea continuă a partenerilor din rândul producătorilor de echipamente originale (original equipment manufacturer – OEM), utilităţilor şi businessurilor, sprijină o cale duală de decarbonizare şi grăbeşte progresul către viitorul cu emisii zero.

Enel X este linia globală de afaceri a Enel dedicată dezvoltării de produse inovatoare şi soluţii digitale în sectoarele în care energia prezintă cel mai mare potenţial de transformare: oraşe, locuinţe, industrii şi mobilitate electrică.