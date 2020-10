Enel X intră pe piaţa serviciilor financiare digitale şi a serviciilor bancare mobile, cu Enel X Pay, printr-un parteneriat cu Mastercard

Enel X a anunţat marţi că intră pe piaţa serviciilor financiare digitale şi a serviciilor bancare mobile, cu Enel X Pay, contul bancar online de la Enel X Financial Services, lansat printr-un parteneriat cu Mastercard. Un cont bancar Enel X Financial Services, care include card şi un cod IBAN italian, le permite utilizatorilor să efectueze plăţi şi transferuri bancare în timp real, precum şi să monitorizeze cheltuielile familiei.

”Enel X intră pe piaţa serviciilor financiare digitale şi a serviciilor bancare mobile, cu Enel X Pay, contul bancar online de la Enel X Financial Services, lansat printr-un parteneriat strategic cu Mastercard. Noul produs permite utilizatorilor să efectueze plăţi şi transferuri complet sigure, în timp real, direct prin intermediul aplicaţiei telefonice, să deţină un card digital sau fizic, precum şi să monitorizeze tranzacţiile şi cheltuielile întregii familii”, a informat compania, potrivit news.ro.

Enel X Pay este disponibil în Google Play (Android), urmând să devină disponibil, zilele următoare, şi în App Store (iOS).

Enel X Pay a fost lansat şi prezentat în cadrul unei conferinţe online la care au participat Francesco Venturini, CEO Enel X, Giulio Carone, CEO Enel X Financial Services, şi Matteo Concas, head of Financial Solutions din cadrul Enel X.

“Cu Enel X Pay extindem platforma de produse şi oferte, pentru a încorpora zona serviciilor financiare. Enel X Pay este un instrument digital menit să asiste clienţii în gestionarea cu uşurinţă a operaţiunilor financiare, bazându-se pe un partener inovator şi de încredere precum Enel X. Dezintermedierea de la serviciile financiare tradiţionale ne oferă opţiunea de a intra într-un sector extrem de competitiv, având capacitatea de a inova şi dezvolta soluţii noi, de la servicii de consultanţă şi management financiar, la servicii de asigurări”, a declarat Francesco Venturini, CEO Enel X.

Enel X Pay este un cont digital autohton, care implică un card şi un cod IBAN italian, şi permite utilizatorilor să efectueze mai multe tipuri de tranzacţii: de la plata facturilor, a taxelor şi a impozitelor către administraţiile publice înscrise în circuitul pagoPA din Italia, până la transferurile SEPA, de la transferurile P2P fără costuri suplimentare, la donaţii către organizaţii precum Salvaţi Copiii, Food for Soul şi Medici Fără Frontiere.

“Lansarea Enel X Pay ne consolidează poziţia în sectorul fintech, contribuind la diseminarea plăţilor digitale şi la dezvoltarea serviciilor financiare integrate în ecosistemul Enel. Modelul de business la care ţintim este cel al unei firme Big Tech, care inovează constant şi are parteneriate strategice încheiate cu jucători de top din zona de tehnologie, punând astfel la dispoziţia clienţilor soluţii cu valoare adăugată ridicată”, a declarat Giulio Carone, CEO Enel X Financial Services.

Cu Enel X Pay, utilizatorii pot plăti pentru încărcarea maşinilor electrice în infrastructurile din circuitul Hubject. Hubject este un proiect de e-mobilitate, care aduce la aceeaşi masă companii precum BMW, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz AG, Siemens şi Volkswagen Group. Hubject are peste 750 de parteneriate de business încheiate şi 250.000 de puncte de încărcare interoperabile în întreaga lume.

Utilizatorii pot gestiona contul bancar Enel X Pay direct din aplicaţia care vine la pachet cu un card digital şi unul fizic. Cardul este realizat din bio-plastic vegetal şi este conectat de Mastercard la peste 52 de milioane de puncte de acceptare din întreaga lume. În plus, datorită opţiunii “family” Enel X Pay, un cont dedicat poate fi activat pentru copiii cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, oferindu-le un card prepaid, care le permite să facă transferuri P2P, retrageri de numerar de la bancomate, precum şi plăţi online, pe site-uri de comerţ electronic. Părinţii se pot baza pe un instrument util care, pe de o parte, oferă copiilor libertatea de a-şi gestiona propriile fonduri şi, pe de altă parte, le permite monitorizarea soldului şi a tranzacţiilor, stabilind totodată limite de cheltuieli şi reîncărcări automate.

”Lansarea Enel X Pay este o etapă importantă în evoluţia Enel. În ultimii doi ani, grupul a realizat o serie de operaţiuni strategice: achiziţionarea unui pachet majoritar de acţiuni în Paytipper, o instituţie cu care a fost creată oferta iniţială de servicii de plată online şi offline, precum şi acordurile recente cu partenerii SIA şi Tink, ale căror platformele sigure şi fiabile vor activa toate serviciile Enel X Pay, permiţând dezvoltarea de soluţii de open banking adaptate nevoilor clienţilor”, arată compania.

Enel X Financial Services, o companie a Grupului Enel, controlată 100% de Enel X, este o societate emitentă de monedă electronică (Electronic Money Institution - ELMI) autorizată de Banca Italiei în decembrie 2018, care oferă soluţii de plată consumatorilor şi corporaţiilor şi care acţionează cu respectarea deplină a protecţiei datelor şi a confidenţialităţii. De asemenea, este o entitate reglementată, înregistrată în registrul central al Autorităţii Bancare Europene (EBA), care conţine informaţii despre instituţiile de plată şi cele emitente de monedă electronică. Enel X Financial Services îşi propune să devină un jucător de top în sectorul fintech.