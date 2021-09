Enes Sali(Farul): Marile mele visuri sunt Champions League, Balonul de Aur şi un trofeu cu naţionala

Fotbalistul Enes Sali, care a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Ligii I reuşind să înscrie la vârsta de la 15 ani, 6 luni şi 21 de zile în partida pe care Farul Constanţa a câştigat-o cu 5-0 în faţa formaţiei Academica Clinceni, a declarat, marţi, într-un interviu, că marile sale visuri sunt câştigarea Champions League, a Balonului de Aur şi a unui trofeul cu echipa naţională a României, potrivit agerpres.

"Ieri a fost o experienţă foarte frumoasă când am intrat pe teren... m-au susţinut şi suporterii aşa că am intrat cu curaj. Ştiam că o să dau gol. Mie îmi place cel mai mult să driblez şi mă bucur că am reuşit să dau gol în această manieră. Colegii m-au felicitat după meci în vestiar, m-am simţit foarte bine. Peste 5-10 ani mă văd într-un campionat foarte puternic, jucând la un nivel foarte mare. Marile mele visuri sunt să câştig Champions League şi un trofeu cu echipa naţională, iar la nivel individual să câştig Balonul de Aur", a spus Sali într-un interviu publicat pe pagina oficială de YouTube a clubului constănţean.

Mijlocaşul i-a dedicat golul de luni antrenorului său Gheorghe Hagi. "Îi mulţumesc domnului Hagi pentru tot ce mi-a oferit. Mi-a dat această şansă să debutez în acest campionat la echipa mare şi îi mulţumesc. Domnului Hagi îi dedic acest gol, precum şi familiei mele. Acum simt că am mai multă încredere în mine, dar ştiu că trebuie să uit golul ăsta. A trecut, nu mai contează, de acum trebuie să muncesc în continuare şi să dau alte goluri", a precizat Sali.Enes Sali a marcat, luni, al cincilea gol al formaţiei Farul Constanţa în partida cu Academica Clinceni (scorul 5-0) din etapa a 8-a a Ligii I. La 15 ani, 6 luni şi 21 de zile, el a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Ligii I. Precedentul record îi aparţinea lui Ion Geolgău, cel care la 16 ani şi 24 de zile marca în partida Universitatea Craiova - Progresul (scor 5-0) la 16 martie 1977.Născut în Canada, la Toronto, Sali a început fotbalul la Woodbridge Strikers, iar între 2017 şi 2018 s-a pregătit la centrul de juniori al clubului FC Barcelona. Din 1 iulie 2018, el a trecut la Academia Hagi de unde a fost promovat la Farul Constanţa în vara acestui an.