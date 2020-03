Epidemia cu coronavirus NU OPREŞTE aprinderea Flăcării Olimpice - Unde va putea fi văzută ceremonia

Postul TVR 1 va transmite în direct, joi, începând cu ora 12.00, ceremonia aprinderii flăcării Olimpice de la Templul Hera din Grecia, potrivit news.ro.

Ceremonia se va desfăşura la Templul Hera, în vechea Olympia, locul Jocurilor Olimpice antice, fondate în secolul 8 î.e.n.

Pe 12 martie, începând cu ora 12.00, la TVR 1, jurnalistul Costin Deşliu îl va avea alături pe preşedintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, Mihai Covaliu, care va aduce informaţii despre semnificaţia evenimentului de la Templul Hera. Apoi, va fi transmisă în direct ceremonia de aprindere a flăcării olimpice, eveniment care marchează intrarea în linie dreaptă pentru JO Tokyo 2020. Jurnaliştii Monica Bucur şi Sorin Hobana vor comenta desfăşurarea ceremoniei.

Citește și: DNA a găsit la DIICOT interceptări care îl ÎNFUNDĂ pe fostul vicepreședinte PSD Caraș - Transcrierea acestora, motivul prelungirii măsurii preventive

Ceremonia de aprindere a Flăcării Olimpice se va desfăşura fără spectatori, conform informaţiilor recente. Comitetul Olimpic al Greciei a luat această decizie pe 9 martie, pornind de la situaţia provocată de coronavirus în această ţară.

În premieră în istoria Jocurilor Olimpice, o femeie va prelua flacăra olimpică la scurt timp după ce a fost aprinsă la templul Zeiţei Hera de Înalta Preoteasă Xanthi Georgiou. Onoarea îi revine campioanei olimpice la tir în proba de pistol 25 m Anna Korakaki. Ea a fost aleasă de Comitetul Olimpic din Grecia pentru această ceremonie şi va fi prima purtătoare a torţei din ştafeta care va trece timp de 7 zile prin Grecia.

Pe 19 martie, flacăra olimpică va intra pe Stadionul Panathenaic din Atena, iar campioana olimpică de la Rio la săritura cu prăjina, Ekaterina Stefanidi, o va preda reprezentanţilor Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Torţa va fi transportată în Japonia la bordul unei aeronave - Tokyo 2020 Go - special destinată acestui eveniment.

Citeşte şi: LOTUL 'PSD ARAD' nu riscă nimic pe fondul EPIDEMIEI cu coronavirus - ICCJ îi ţine în case încă 30 de zile în mega-dosarul de corupţie

Ceremonia sosirii flăcării olimpice în Japonia va avea loc la Japan Air Self-Defence Force (JASDF) Matsushima Base în Matsushima, prefectura Miyagi, pe 20 martie 2020, a anunţat Comitetul de Organizare a Jocurilor Olimpice şi Paralimpice Tokyo 2020.

Flacăra olimpică va fi întâmpinată de copii din oraşele Ishinomaki, Matsushima şi Onagawa. Trupa de acrobaţii aviatice The Blue Impulse va trasa pe cer cele cinci cercuri olimpice, simbolul Jocurilor. Cu aceeaşi ocazie vor fi interpretate câteva melodii, printre care şi "Hope Lights Our Way", tema muzicală compusă special pentru a însoţi Flacara Olimpică.

Jocurile Olimpice 2020 sunt programate să aibă loc în perioada 24 iulie - 9 august.