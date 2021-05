Episcopul Caransebeşului apreciază prezența creştinilor la slujba de Înviere din acest an

„Îi mulțumim Domnului că în acest an am fost împreună cu credincioșii la sfânta biserică. Anul trecut am fost triști, dar în acest an bucuria noastră a fost deplină, căci împreună cu bunii noștri credincioșii am sărbătorit Învierea lui Hristos”, a spus Episcopul Caransebeşului referitor la slujba de Înviere din acest an.

Preasfinţitul Părinte Lucian a slujit de Paşti la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeş, scrie Basilica.ro.

„Transmitem tuturor preoților și credincioșilor din Eparhia Caransebeșului și nu numai, multă sănătate, putere și întru toate bună sporire. Praznicul Învierii să ne fie tuturor de folos și să avem cu adevărat lumina lui Hristos mereu aprinsă în inima și sufletul nostru”, a spus Părintele Episcop.

Preasfinţia Sa a îndemnat la o viaţă creştinească autentică. „Să nu ne îndepărtăm niciodată de noul Ierusalim, care este Biserica, cea una, sfântă, sobornicească și apostolească. Să nu ne îndepărtăm de lumina pe care Mântuitorul ne-a adus-o, căci El este Lumina lumii, iar noi dacă umblăm după cuvintele Lui și vom împlini poruncile Lui, vom afla lumina vieții veșnice”, a afirmat ierarhul.

Slujbele au fost transmise live pe pagina de Facebook a Catedralei Episcopale din Caransebeș.