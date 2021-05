Episcopul Claudiu Pop: Împreună să cerem darul bogăției spirituale

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

15 mai 2021 – Vatican News. ”Dacă invocăm darul bogăției spirituale pentru toți cei implicați în comunicarea modernă, cred că am asista la o mică sărbătoae a Rusaliilor”: spune episcopul Claudiu Lucian Pop, al eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, într-un scurt mesaj audio solicitat de Redacția Română Radio Vatican cu ocazia Zilei mondială a comunicațiilor sociale. Episcopul Claudiu Pop este responsabil cu mass-media în Conferința Episcopilor din România. Dacă am cere cu insistență darul bogăției spirituale, spune mai departe prelatul greco-catolic, ”foarte probabil ar dispărea dintre noi și teama, și eventualele invidii, și eventualele individualisme pe care le resimțim de multe ori, iar Cuvântul lui Dumnezeu ar răsuna cu putere”.

Vă oferim mai jos, în transcrierea noastră de lucru, mesajul audio al episcopului Claudiu Pop:

«Părinte Adrian, înainte de toate, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și întregii echipe Radio Vatican România pentru oportunitatea pe care ne-o dați de atâtea ori. Oportunitatea pe care o oferiți episcopilor, preoților, credincioșilor de a se adresa nu doar credincioșilor români din România, dar și celor din afara granițelor țării. Aceasta ne aduce aminte de acea perioadă de tristă amintire, de timpul comunismului, când Radio Vatican și Liturghiile cuvintele de învățătură transmise prin Radio Vatican erau comunicarea și, mai ales, comuniunea simțită, profundă, cu Sfântul Părinte, cu Roma.

Sfântul Părinte ne transmite și anul acesta un mesaj puternic pentru Ziua Mondială a Comunicațiilor și îl pune sub semnul acelui faimos verset evanghelic ”Vino și vezi!” (cf. Ioan 1,46). ”Vino și vezi!”, noutatea Noului Testament față de Vechiul Testament unde există doar o căutare a chipului lui Dumnezeu. Papa Francisc ne vorbește și de felul în care Isus comunică, vorbește nu doar prin cuvântul său, ci prin întreaga sa persoană, prin atitudinea sa, prin privirea sa, prin chipul său.

Citind mesajul Sfântului Părinte, mi-a venit în minte un îndemn al Fratelui Mihai din Prilog. El spunea la un moment dat: ”Cereți darul bogăției spirituale!”. Și cineva l-a întrebat: ”Unchiu’ Mihai”, cum îi spunea multă lume, ”ce înseamnă bogăția spirituală?”. Și Fratele Mihai a spus: ”Bogăție spirituală înseamnă să vorbiți așa cum vorbea Isus, cu autoritate”. M-am gândit, de asemenea, la acel moment în care ostașii merg să-L prindă pe Isus și se întorc la cei care i-au trimis spunându-le: ”Niciodată, nimeni, niciun om n-a vorbit ca omul acesta”. Mă gândeam, citind mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc: oare ce-ar fi dacă am cere cu toții darul bogăției spirituale? Noi ne gândim că de multe ori invitația la a predica Evanghelia, la a se lăsa inspirați de ea se adresează doar preoților, dar cred că, în acest context, ar fi interesant să vedem ce-ar însemna să invocăm, să cerem acest dar nu doar pentru preoți, dar și pentru toți cei care comunică în România, pentru toți cei implicați în comunicarea modernă, în mass-media. Cred că dacă am face acest lucru, am asista la o mică sărbătoare a Rusaliilor și, foarte probabil, ar dispărea dintre noi și teama, și eventualele invidii, și eventualele individualisme pe care le resimțim de multe ori, iar Cuvântul lui Dumnezeu ar răsuna cu putere, cu tărie din toate părțile și n-ar fi nimic altceva decât o laudă adusă lui Dumnezeu, care ne-a dăruit Cuvântul său și ne-a dat acest dar de a vorbi și noi și de a avea ceva din puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Christos a înviat!»