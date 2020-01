Episod delicat pentru Rareș Bogdan în PNL: lovituri în serie de la colegii din partid, după ședința BEX PNL

'Rareș Bogdan a exprimat o idee' când a dat ca sigură organizarea de alegeri anticipate cel mai târziu în aprilie, a zis luni la Antena 3 un membru în conducerea centrală PNL, după ședința partidului, iar șeful PNL Ludovic Orban a zis că nu știe de unde are Rareș Bogdan informațiile.

„Rares Bogdan a exprimat o idee (...) fiecare membru isi asuma cum comunica si ce spune. Reiau ce a zis presedintele (Ludovic Orban) mai devreme: in conditiile in care exista sanse reale o vom face, altfel nu”, a zis liderul PNL Gorj, Dan Vâlceanu. El a precizat că liberalii au dat un vot cu privire la aceasta strategie in sedinta conducerii PNL care s-a terminat in urma cu scurt timp.

Dupa sedinta BEX PNL de luni, liderul PNL Ludovic Orban s-a delimitat si el de afirmatiile lui Rareș Bogdan. Întrebat dacă își va demisia în februarie pentru organizarea de anticipate, așa cum a dat de înțeles Rareș Bogdan, șeful PNL le-a zis jurnaliștilor: 'Rares Bogdan nu a participat la sedinta BEX de azi, nu stiu de unde are informatia'. In schimb, Orban a avansat alt scenariu de lucru: anticipate pe 14 iunie, simultan cu localele.

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, la sfârșitul anului trecut, că „deciziile sunt luate” astfel încât să se organizeze alegeri parlamentare anticipate „cel mai târziu în aprilie”.

