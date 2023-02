Șerban Huidu, mărturisiri tulburătoare după 12 ani de la accidentul cu trei morți: 'La tribunal am pledat vinovat!'

Invitat în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Șerban Huidu a vorbit despre tragicul accident de mașină în care a fost implicat în octombrie 2011 și în urma căruia au murit trei persoane. Prezentatorul a mărturisit că a pledat vinovat la tribunal, însă judecata oamenilor a fost extrem de aspră la acea vreme asupra lui. Presa l-a judecat cel mai aprig pe Șerban Huidu după nefericitul eveniment și s-a scris atunci faptul că jurnalistul face tot posibilul pentru a scăpa de pedeapsă, după ce trei oameni muriseră din vina lui.

„Spunea cineva că ce cred oamenii despre ține este imaginea ta în față lor, care poate fi indusă de foarte mulți factori, presă, ce ai făcut! Conștiința ta, în schimb, îți poate spune cine are dreptate și cine nu are dreptate! După accident am aflat de la milioane de oameni cum era la mine în mașină! Ce s-a întâmplat la mine în mașină! Deși n-am fost acolo! Dar am aflat cu lux de amănunte, mi-au spus tot! Domnul Ciutacu Știa tot! Știe! Execută! Domnul Mândruță! Domnului Mândruță aș putea să îi spun că nici măcar nu era mașină mea! Era mașină cu care mergea soția mea, cumpărată din bani pe care am plătit impozit! Totul era la vedere! Totul a fost alb!

(...) Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat! Nimeni nu își dorește un accident! Nu este o fapta pe care să o urmărești! Să o faci cu bună știință, decât dacă ai oarece probleme! E greu să creadă cineva că ai plecat cu gândul să faci un accident când aveai copii în mașină, soția! S-a întâmplat! A fost foarte rău! A fost foarte urat! Foarte rău pentru familia mea în general, pentru mine, iar dezumanizarea cu care am fost tarat în tot felul de ipoteze a fost un punct negru pentru ei nu neapărat pentru mine! Eu știu ce s-a întâmplat! Eu știu cum s-au petrecut lucrurile!

Cel mai important e să faci pace cu tine! Dacă poți să îți pui întrebări, ce ai fi putut face tu să eviți și ce s-a întâmplat și nu ai putere să faci pentru a evita! Dacă îți iese bine balanță asta e bine! Nu știu ce se întâmplă dacă îți iese rău! S-a întâmplat un accident de circulație! Pur și simplu un accident de circulație groaznic! Cel mai important este cum scrie prima dintre condamnări, suntem într-o situație paradoxală în care un grad mic de culpă a avut consecințe dezastruoase! Dar e un grad mic de culpă! La tribunal eu nu am pledat nevinovat! Eu am pledat vinovat de culpă! Pentru că n-am știut să adaptez mașină astfel încât să nu se întâmple ce s-a întâmplat! Dar repet lucrurile au luat-o razna după! Domnului Ciutacu aș vrea să îi spun că în exact același moment, la aceeași ora s-a întâmplat un accident în Periș, cu cinci victime, de care nimeni nu a spus nimic, pentru că era Huidu!(...) Am prieteni exact câți trebuie! În general se spune că prietenii cei mai buni intră pe degetele de la o mâna!”, a spus Șerban Huidu.