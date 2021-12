Erdogan duce Turcia cu viteză spre zid: lira turcească s-a prăbușit, după o nouă declarație a președintelui

Lira turcească a coborât marţi la un nou minim record după noi declaraţii ale preşedintelui Erdogan care se opune majorării dobânzilor, transmite CNBC.

Moneda a atins un minim de 13,47 lire pentru un dolar, depăşind un minim anterior de 13,45 lire pentru un dolar atins săptămâna trecută, în urma unor temeri noi legate de politica monetară şi de pericolul variantei Omicron a Covid-19, informează News.ro.

Lira s-a prăbuşit de la circa 8,5 unităţi pentru un dolar la sfârşitul lunii august la peste 13 unităţi pentru un dolar.

Erdogan a refuzat în mod constant să majoreze ratele dobânzilor pentru a stăpâni accelerarea inflaţiei la două cifre, iar valoarea lirei a scăzut în ultimii ani în mare parte ca urmare a acestui fapt.

Inflaţia în Turcia este acum aproape de 20%. Erdogan a concediat trei şefi ai băncilor centrale pentru că nu s-au aliniat cu convingerea sa că dobânzile nu ar trebui majorate.

”Întotdeauna am pledat pentru dobânzi mai mici şi am repetat că acestea ar trebui să fie mai mici. Nu am susţinut niciodată şi nu voi susţine majorări ale ratei dobânzii”, a declarat Erdogan, citat de presa turcă.

Experţii economici şi foştii oficiali din ţară au pledat în mod deschis ca preşedintele să-şi schimbe politica, fiind cunoscut că el are putere asupra deciziilor de politică monetară ale băncii centrale.

Dar Erdogan susţine de multă vreme opiniaa neobişnuită că ratele mai mari ale dobânzilor provoacă inflaţie, mai degrabă decât să o reducă.

”Ratele dobânzilor sunt motivul, inflaţia este rezultatul. Argumentul meu nu s-a schimbat, îl apăr în continuare, cred în el”, a spus preşedintele.

Investitorii par să aibă o viziune foarte diferită, având în vedere vânzările dramatice de săptămâna trecută care au adus lira la cel mai recent minim record.

”Lira este acum ferm în teritoriu de criză”, scriau la acea vreme analiştii de la Capital Economics, cu sediul la Londra, adăugând că ”inflaţia mai mare şi condiţiile financiare interne mai stricte ar putea afecta redresarea Turciei”.

Turcia a raportat cifre pozitive de creştere a PIB-ului în această săptămână, dar lira slabă are un impact mai mare decât aceste ştiri pozitive, a declarat Tim Ash, analist senior pentru pieţele emergente la BlueBay Asset Management.

PIB-ul Turciei a înregistrat o creştere impresionantă de 7,4% în trimestrul al treilea faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi de 2,7% faţă de trimestrul precedent, determinată de consum şi de exporturi. Dar criza valutară şi accelerarea inflaţiei înseamnă că aceste cifre sunt departe de imaginea completă.

”Foarte greu” să investeşti în Turcia pe termen lung, potrivit analiştilor.

”Credem că cifrele privind PIB-ul ne spun prea puţin despre ritmul activităţii economice în viitor, deoarece recentele vânzări de lire vor avea un impact semnificativ asupra activităţii economice”, au scris analiştii de la Goldman Sachs.

Cu toate acestea, banca şi-a revizuit în sus prognoza de creştere economică pentru 2021 cu 1 punct procentual, până la 10,5%.

În acelaşi timp, Goldman şi-a revizuit în scădere prognoza de creştere economică pentru 2022 cu o jumătate de punct procentual, până la 3,5%.

De asemenea, au existat, marţi, informaţii neconfirmate din presa locală conform cărora directorul pentru pieţe financiare al băncii centrale din Turcia, Doruk Kucuksarac, şi-a dat demisia.