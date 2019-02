Erdogan joacă la două capete - Nu renuță la rechetele S-400 rusești însă e interesat se sistemul Patriot

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurări că Ankara nu va renunţa la contractul încheiat cu Rusia pentru achiziţia de rachete S-400, şi care a provocat rezerve şi critici în rândul aliaţilor NATO din cauza incompatibilităţii acestor rachete cu sistemele de apărare ale Alianţei, transmit AFP şi Reuters preluate de Agerpres.

'Noi am încheiat un contract cu Rusia cu privire la rachetele S-400, deci este exclus să întoarcem spatele acestui acord. Este o afacere încheiată', a afirmat sâmbătă Erdogan, într-un interviu la postul CNN Turk.Washingtonul a aprobat în decembrie vânzarea sistemului american de apărare antiaeriană Patriot către Turcia pentru suma de 3,5 miliarde de dolari, un gest menit să descurajeze Ankara să achiziţioneze sistemul concurent rusesc.Turcia rămâne 'deschisă' faţă de achiziţia sistemului Patriot, 'dar această vânzare trebuie să servească intereselor ţării noastre', a spus preşedintele, insistând că este 'de importanţă vitală' ca Turcia să beneficieze de o producţie în comun, de facilităţi de plată şi de o livrare rapidă a rachetelor.În timp ce administraţia americană 'vede pozitiv' solicitarea unei livrări rapide, ea păstrează tăcerea în privinţa celorlalte două chestiuni, a adăugat Erdogan, într-un interviu acordat de la bordul avionului care îl aducea în Turcia după summitul de la Soci cu omologii săi rus şi iranian.Potrivit lui Erdogan, livrarea rachetelor S-400 va începe în iulie.Vânzarea sistemului Patriot poate face totuşi obiectul unei opoziţii în Congresul american sau să pună sub semnul întrebării achiziţia de către Ankara de avioane 'invizibile' F-35.'Am prevenit clar Turcia că achiziţia potenţială a sistemului S-400 ar putea pune sub semnul întrebării' vânzarea de avioane F-35 către Ankara şi ar expune-o unor sancţiuni din partea SUA, a indicat un purtător de cuvânt al diplomaţiei americane.SUA au livrat în iunie 2018 primele aparate F-35 Turciei. Avioanele rămân însă în SUA pe toata durata instruirii piloţilor turci, estimată de Pentagon la 1-2 ani.