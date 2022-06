Eric de Oliveira anunță creearea unei noi echipe la Mediaș. Romgaz este dispusă să se implice

Fostul fotbalist Eric de Oliveira (36 de ani) a declarat, miercuri, că el şi ai mulţi foşti jucători şi antrenori au creat o echipă nouă la Mediaş, care va începe din Liga a IV-a, şi a precizat că formaţia Gaz Metan Mediaş, care a retrogradat la finalul sezonului în eşalonul secund, se va desfiinţa deoarece nu mai are şanse să se salveze de la faliment, conform Agerpres.

"Din păcate, Gaz Metan este acum în insolvenţă şi nu mai e nicio şansă pentru a se salva de la faliment. Noi deja am creat o echipă nouă la Mediaş, însă nu pot să ofer detalii sau nume pentru că aşteptăm să definitivăm cu actele. Eu şi mai mulţi oameni de fotbal din Mediaş, care au jucat sau au antrenat acolo, ne-am implicat şi am înfiinţat această echipă care va începe să joace în Liga a IV-a. Actuala echipă care a retrogradat se va desfiinţa, cam aşa se vorbeşte. Surse oficiale nu sunt, dar cam aşa se vorbeşte. Motivul este că nu vine nimeni cu bani", a afirmat fostul mijlocaş al echipei Gaz Metan Mediaş."Obiectivul este promovarea din primul an în Liga a III-a, apoi când ajungem în Liga a II-a vom vedea ce buget reuşim să strângem. Dar am înţeles că sponsorul Romgaz este dispus să ne ajute. Eu voi fi director în cadrul clubului, nu antrenor. Vreau să mă ocup de tot ce înseamnă baza de juniori. Pentru că noul club va prelua toate grupele de copii de la Mediaş şi echipa de fotbal feminin", a adăugat fostul mijlocaş care are dublă cetăţenie, braziliană şi română.Eric regretă retrogradarea echipei Dinamo, dar spune că aceasta poate atrage în continuare investitori: "Păcat de Dinamo, sunt foarte trist de ce s-a întâmplat, mai ales pentru suporterii dinamovişti. Dinamo e o echipă mare şi una dintre puţinele din lume care nu retrogradase niciodată. Păcat că vom deschide televizorul şi o vom vedea pe Dinamo în Liga a II-a. Poate la un moment dat va apărea un investitor, nu cred că va intra Dinamo în faliment. Poate retrogradarea va fi o gură de oxigen pentru a face un proiect serios şi a reveni în forţă".Eric de Oliveira a fost prezent, miercuri, la evenimentul "Ziua Copiilor Sportivi" organizat, miercuri, de Ministerul Sportului pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, împreună cu Wesley Lopes (41 de ani), fostul fotbalist brazilian al echipei FC Vaslui, venit pentru câteva zile în România."Este o plăcere întâlnirea cu Wesley (n.r. - Wesley Lopes), el s-a plâns mereu că îi e dor să mănânce mici. Aşa că prima treabă când a venit acum în România a fost să mergem să mâncăm mici şi să bem bere. Ne-am distrat împreună, a fost frumos. Acum mergem la Mediaş, o să îi prezint restaurantul meu, iar joi mergem acasă la Cristi Dulca, care a fost antrenorul lui. Mergem şi la Viorel Hizo la Sibiu, îi fac turul României", a precizat Eric.Acesta a venit la eveniment şi cu cei doi copii ai săi pentru a sărbători Ziua Internaţională a Copilului. "Făceam multe prostii când eram mic. De exemplu, eram nebun după salata de sfeclă, iar mama lucra la bucătărie la un spital. Eram cu ea când a făcut mâncarea pentru pacienţi şi m-a lăsat puţin singur. Când s-a întors m-a căutat şi a văzut uşa frigiderului de la spital deschisă... iar eu eram în frigider acolo cu gura plină de sfeclă şi murdar. Mi-a dat o bătaie atunci pentru că se speriase de faptul că dispărusem. I-am adus şi pe copiii mei la acest eveniment, unul e acum la rugby, iar altul e la teqball. Mi-am dorit să vin cu ei aici la Bucureşti pentru a se întâlni şi a se juca alături de alţi copii", a mai spus Eric de Oliveira.