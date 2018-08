Eroii pot interveni mai rapid - Două motociclete de intervenție au intrat în dotarea SMURD Iași

Două motociclete de intervenție au intrat în dotarea SMURD Iaşi, iar paramedicii vor ajunge mai repede la intervenții cu ajutorul acestora. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, şi-a manifestat speranţa ca oamenii să nu aibă nevoie de aceste motociclete.

SMURD Iaşi şi-a prezentat vineri noile vehicule aflate în dotare, respectiv două motociclete folosite pentru intervenţia rapidă la accidentele rutiere din zonele foarte aglomerate.

La festivitatea de operaţionalizare a celor două motociclete, pe lângă oficialităţi locale, a participat şi secretarul de stat Raed Arafat, precum şi inspectorul general al IGSU, generalul de brigadă Dan Paul Iamandi, scrie Mediafax.

"Acest proiect a început în Bucureşti, cu 2 motociclete. Am continuat în județe şi am ajuns la Iaşi. Sper ca oamenii să nu aibă nevoie de motociclişti, dar, dacă au nevoie, să îi putem ajuta cât mai prompt! În Israel există 500 asemenea motociclete, din ce am înțeles, pe intervenţie, pentru acordarea primului ajutor. În Bucureşti au existat cazuri la care paramedicul pe motocicletă a ajuns cu 2-3 minute înaintea ambulanței şi a salvat vieți", a declarat vineri, la Iași, Raed Arafat.

Acesta a adăugat că mulțumeste populației României care a donat 2% Fundației SMURD, făcând posibil achiziţionarea motocieletelor.

"Este al cincilea oraş din România în care introducem acest concept. Le-am introdus în oraşele mari, unde timpii de reacţie sunt mai lungi, din cauza aglomeraţiei. Motocicletele nu sunt o invenţie în România. Aceste motociclete vin în completarea a ceea ce fac ambulanţele. Şi dacă noi câştigăm 2-3 minute la o intervenţie, dăm o şansă în plus omului la nevoie. Rezultatele pe care le avem cu aceste motociclete sunt de remarcat. Ele ajută la salvarea mai multor vieţi. Motocicletele sunt dotate adecvat, pentru ca paramedicul să facă o operaţiune de salvare de viaţă până la ajungerea echipajelor SMURD sau de la Ambulanţă. De asemenea, la sosirea lor, ei pot transmite informaţii vitale către dispecerat. Nu pot decât să vă urez succes!", a subliniat Raed Arafat.

Autoritățile au precizat că investiţia totală este de peste 40.000 de euro şi a fost făcută pe baza unui proiect finanţat din cei 2% donaţi de populaţie pentru fundaţia SMURD. Motocicletele sunt dotate cu defibrilator, oxigen şi trusă de resuscitare, pentru acordarea primului ajutor victimelor, până la sosirea ambulanţelor.

Vechiculele pe două roţi vor fi conduse de paramedici, aceştia fiind instruiţi în cadrul unui curs de conducere defensivă.

În ţară mai există astfel de motociclete doar în Timiş, Cluj, Constanţa şi în municipiul Bucureşti. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, motocicletele au un timp mediu de intervenție de doar 3-5 minute, comparativ cu media de aproximativ 8 minute a unei ambulanțe.