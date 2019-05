Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu. Rebelii houthi din Yemen au luat la țintă și distrus facilități petroliere în Arabia Saudită și Emirate Arabe Unite

Gruparea rebelă houthi din Yemen a declarat că atacul asupra instalaţiilor companiei petroliere de stat saudite Armaco de săptămână trecută reprezintă începutul unor operaţiuni militare împotriva a 300 de ţinte militare vitale saudite, potrivit informaţiilor furnizate duminică de agenţia grupării, SABA, care citează o sursă militară rebelă, transmite Reuters preluat de agerpres.



Ţintele includ cartiere generale şi facilităţi militare vitale din Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită, precum şi bazele acestora din Yemen, potrivit sursei citate.



Arabia Saudită a anunţat marţi că drone înarmate au atacat două staţii de pompare ale oleoducului Est-Vest după ce, anterior, postul de televiziunii al rebelilor, Masirah TV, informase că gruparea a realizat atacuri cu drone asupra unor instalaţii saudite.

#Breaking: At-least one of the seven Qasef-1 Loitering drones which were used by the #IRGC's #Houthi rebels in attack at the No.8 Oil Pump Station of #Aramco Co. caused big fire in one of the oil reservoirs. The drones had been flown from deep inside #SaudiArabia's territory! pic.twitter.com/Ovv6P2kukD