Eșec al armatei israeliene: la șase luni de război, IDF retrage toate trupele din sudul Fâșiei Gaza

Armata israeliană (IDF) a anunțat că a retras toate trupele terestre din sudul Fâșiei Gaza. În zona a rămas doar o brigadă IDF, informează Mediafax. Aceasta are rolul de a controla un coridor.

IDF a retras peste noapte toate trupele terestre din sudul Fâșiei Gaza, potrivit The Times of Israel preluat de Sky News. Trupele s-au retras după patru luni de lupte în zona Khan Younis. În zonă a fost păstrată o brigadă. Aceasta are sarcina de a asigura „coridorul Netrazrim” care împarte Fâșia Gaza.

Mesajul președintelui

Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a transmis sâmbătă un mesaj israelienilor, pentru a marca "jumătate de an de durere şi agitaţie" de la începutul războiului împotriva Hamas în Fâşia Gaza, şi a recunoscut că "este încă greu să ştim ce provocări ne aşteaptă'', informează EFE, relatează Agerpres.

"Mâine (duminică - n.r.), la ora 6:29, marcăm şase luni de la atacul terorist crud şi de la masacrul oribil. O jumătate de an de la această crimă împotriva fraţilor noştri, împotriva statului nostru, împotriva umanităţii. Şase luni de război sângeros şi dificil", a transmis preşedintele israelian într-un comunicat.

Cu toate acestea, Herzog s-a declarat "mândru" şi "plin de speranţă şi credinţă" de comportamentul societăţii israeliene, care s-a arătat "în toată splendoarea sa" pe parcursul acestor şase luni şi a fost un exemplu de rezistenţă. "A trecut o jumătate de an şi este greu să ştim ce provocări ne aşteaptă încă. Dar, în ciuda călătoriei lungi şi grele, mă uit la voi, cetăţeni ai Israelului, şi ştiu că ne vom ridica, ne vom vindeca şi vom construi, vom planta, vom culege cu bucurie ceea ce semănăm cu lacrimi", a apreciat şeful statului israelian.

Cei peste 100 de ostatici lăsați în Gaza

Herzog s-a referit, de asemenea, la cei 129 de ostatici rămaşi captivi în Fâşia Gaza şi la angajamentul statului de a-i aduce înapoi şi a lăudat "puterea şi credinţa de nezdruncinat" a rudelor lor. "Cel mai fundamental pact dintre un stat şi cetăţenii săi ne obligă să facem tot posibilul - cu creativitate, perseverenţă şi hotărâre - pentru a acţiona în toate modurile pentru a-i aduce acasă", a declarat Herzog, în contextul în care sute de mii de israelieni au ieşit din nou în stradă pentru a-i cere prim-ministrului Benjamin Netanyahu să ajungă la un acord pentru eliberarea ostaticilor.