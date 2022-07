Este bine să câştigi, în fine, o cursă, a afirmat monegascul Leclerc după victoria în MP al Austriei

"Aveam nevoie de această victorie. Ultimele cinci curse au fost dificile pentru mine şi pentru echipă şi este bine că, în fine, am câştigat una", a spus Leclerc."În privinţa problemei pe care am avut-o cu acceleraţia, este ciudat pentru că s-a întâmplat exact în momentul incendiului de la maşina lui Carlos (Sainz/Ferrari), dar am ştiut că este o problemă de acceleraţie şi nu una de motor. A fost dificil de gestionat mai ales la viteză mică, dar noi am reuşit să o scoatem la capăt", a adăugat el."Dar am avut probleme de două ori în ultimele cinci curse, iar astăzi a fost maşina lui Carlos. Trebuie să rezolvăm această problemă cât mai repede posibil", a mai spus Leclerc.Spaniolul Carlos Sainz, celălalt pilot al lui Ferrari, a abandonat după ce maşina i-a luat foc şi a ieşit cu mare greutate din monopost.Charles Leclerc (Ferrari) a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 11-a etapă a Campionatului mondial, care a avut loc pe circuitul de la Spielberg, devansându-l pe olandezul Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en-titre şi liderul la zi în clasamentul piloţilor, plecat din pole-position, după o cursă extrem de strânsă şi indecisă până la ultimul tur.Locul al treilea a fost ocupat de britanicul Lewis Hamilton (Mercedes).