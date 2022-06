Este dezastru: Județul în care consumul de droguri a 'scăpat de sub control' - Scrisoare deschisă către Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și alții

Problema consumului de droguri în rândul minorilor şi al tinerilor a fost discutată în şedinţa ordinară de marţi a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, ocazie cu care plenul a decis să adreseze o scrisoare preşedintelui României, premierului, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi miniştrilor Sănătăţii şi de Interne, pentru a-i atenţiona că fenomenul este "scăpat de sub control".

Subiectul a fost deschis la secţiunea "Diverse" de către consilierul PNL, Viorica Calo, membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, iar preşedintele Consiliului Judeţean, Radu Moldovan, a recunoscut că în ultima perioadă a ajuns să fie abordat de multe persoane ai căror copii au probleme cu drogurile.

"Din păcate, pentru noi toţi, pentru societatea în care trăim, acest flagel este un dezastru astăzi, care din păcate este ascuns de părinţi, este ascuns de dascăli, de directori, de inspectoratul şcolar, este ascuns de toată lumea. Şi, pentru că toată lumea bagă acest lucru sub preş, am ajuns astăzi în situaţia în care lucrurile sunt scăpate de sub control. (...) Îmi aduc aminte, în anul 2012, când am ajuns preşedinte al Consiliului Judeţean, majoritatea oamenilor care mă abordau în mod oficial sau neoficial căuta locuri de muncă. Astăzi, toată lumea mă abordează cu drogurile, să ştiţi. În ultima perioadă, lucrul acesta este un dezastru. Sunt foarte mulţi tineri care nu au resurse financiare să îşi cumpere droguri şi cumpără tot felul de otrăvuri şi de alte lucruri, mefedron sau ceva de genul acesta, care le prăjesc creierul şi organismul", a spus Moldovan.

El a dat exemplul unei mame a unui elev de clasa a zecea de la un colegiu naţional renumit din Bistriţa, care i-ar fi spus că, dintr-o clasă de 25 de elevi, 20 ar consuma droguri şi că ea a fost nevoită să renunţe la locul de muncă pentru a se ocupa de recuperarea fiului.

La rândul său, consilierul judeţean Lucian Pintea (PMP), care este şi şeful Serviciului Judeţean de Medicină Legală, a spus că numărul şoferilor drogaţi aduşi de Poliţie pentru recoltarea de probe biologice este aproape egal cu cel al conducătorilor auto depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice şi că este nevoie de achiziţionarea unui aparat de ultimă generaţie pentru testarea consumului de droguri, ale cărui rezultate să fie recunoscute drept probe juridice şi care să poată detecta o gamă largă de substanţe interzise.

Un alt consilier judeţean PNL, Samuel Coman, a cerut ca, în această vară, locurile de distracţie preferate de tineri să fie monitorizate mai atent, dând ca exemplu staţiunea balneară Băile Figa de lângă oraşul Beclean, unde, spune el, ar fi un "focar" în ceea ce priveşte consumul de droguri.

"La Băile Figa, din păcate, acolo este un focar. Mi-au spus proprietarii că intră în cabane dealerii şi vând acolo drogurile. În vara aceasta, trebuie să ne concentrăm pe locurile de distracţie ale copiilor şi Poliţia ştie lucrul acesta, dar din toamnă trebuie să fim pregătiţi (...) şi să ne băgăm foarte tare în şcoli - diriginţii, profesorii, acolo cred că este elementul cel mai important, un rol foarte puternic", a afirmat Coman.

Consilierii judeţeni au decis ca secretariatul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud să pregătească scrisoarea ce se va trimite instituţiilor centrale ale statului, iar preşedintele Radu Moldovan a dat asigurări că vor fi găsite fonduri pentru achiziţionarea aparatului cerut de Medicina Legală.