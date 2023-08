Este Gheboasă discriminat? Sociologul Gelu Duminică întreabă: 'De ce lumea a sărit doar pe Gheboasă?'

Sociologul Gelu Duminică se întreabă retoric de ce lumea analizează doar versurile artistului Gheboasă de la UNTOLD, având în vedere că și alți artiști ar fi avut versuri controversate.

„Au fost mai mulți cântareți de trap pe scena de la UNTOLD. Toți, fară excepție, cu versuri pline de vorbe urâte, organe sexuale și chestiuni legate de sex.

Întreb și eu pentru un prieten: de ce lumea a sărit doar pe Gheboasă?”, a spus Duminică, pe pagina sa de Facebook.

„Muzica asta a existat”

„Văd lumea oripilată de versurile muzicilor cântate pe scena UNTOLD de câțiva artiști extrem de populari în rândul tinerilor și adolescenților (gen Gheboasa). Se propune stropirea cu aghieazmă mare, se leșină de grija viitorului și se induce ideea că cei ce sunt acolo în public reprezintă un pericol pentru națiune.

Cu siguranță, versurile sunt extrem de vulgare și pline de mizerie. Eu nu consum muzica asta și nici nu cred că o voi consuma vreodată. Din păcate însă nu pot să nu văd că nu e nimic nou sub soare cu muzica de genul ăsta și că ea a existat, sub varii forme, mai dintotdeauna.

Folclorul românesc de secolul XIX (cam de atunci avem primele surse) avea și melodii cu versuri extrem de vulgare care erau super populare în acele vremuri. Melodii de genul asta au existat și în perioada interbelică, ba chiar și în comunism (atunci erau mai cu "perdea").

Ĺa nivel internațional, muzicile cu versuri dure, macabre și pline de înjurături sunt și mai prezente de prin anii 80, iar "muzicile de cartier" care ajung și în România anilor 90 nu sunt despre panseluțe și zbor de fluturi. Că noi am crezut că e vorba despre, e ceva ce ține de accesul nostru la educație de calitate....

Din punctul meu de vedere, ceea ce fac acum artiștii români care au astfel de muzici și mesaje nu e decât o adaptare la "piață". Fiți siguri că dacă muzica lor nu ar avea un public consistent, s-ar reprofila.

Așa că nu cred că e nevoie de stropire cu aghiazmă mare și nici nu cred că viitorul nu ne este în pericol din cauza muzicilor celor ca Gheboasa.

Ceea ce ei reprezintă e doar un tip de subcultură muzicală (atenție "subcultură" nu însemnă ceva inferior) care există peste tot și a existat mai dintotdeauna. Și căt există public care o consumă, nu prea avem ce face.

Vorba aia: degustibus.....”, a explicat sociologul.

Gelu Duminică a dat și un exemplu:

„Pentru toți oripilații care se dau de ceasul morții de versurile muzicii actuale, luați de citiți doar una dintre "capodoperele" uneia din trupele care erau la putere în vremea mea, deci și a lor. Unul dintre cei care cântau în acea trupa e un rasist notoriu, un misogin și promotor al arienilor. Peste toate e și infractor cu cazier, condamnat dpar pentru vreo 2 anișori. Cu suspendare, ce-i drept. Că e mare vedetă de televiziune chiar și în 2023, nu deranjează pe nimeni.

Luați cu citiți cu multa lamâie lângă, nu de alta însă unii dintre noi fredonau melodiile astea știind versurile pe de rost, chiar dacă ele te îndeamnă la tot felul de mizerii.

"Freaka, ai niște aplauze?

Nu știu, să mă uit

Pentru?

Păi dacă nu ne aplaudă nimeni, să ne aplaudăm singuri, ce pula mea

You, you, motha'

You, you, you motherfuker

You, you, motha'

You, you, you motherfuker

You, you, motha'

You, you, you motha'

You, you, motherfucker

Iți vine să vomiți când m-auzi, învinge-ți teama

Strânge tare din dinți și dă afară doar zeama

Toți copiii de 15 ani își dau pe net cu părerea cu privire la ★ula mea

Și cum percep eu durerea

Doi-zece, doi, zero-doi, doi, receptie

Vă iau la toți morții în ★ulă, fără excepție

Fetelor, n-ați înțeles, bineînțeles, mai dați un tur

Nu vă citim gândurile, noi vă ★utem în cur

(....)

Ca sa fiu în trend când o să-l văd pe Scaraoschi

O să îmi bat în ★ulă câteva cristale Swarovski

(....)

Am două jointuri (sau) sau poate patru

Îți rup bilete la intrare (sau) sau poate capul

Am două sticle (sau) sau poate una

Te las să-mi iei toți banii (sau) sau poate *ula

Renasc din propria cenușă, să lupt, sunt gata

Ca să-ți închid ochiul, îți deschid arcada

Cu barda îți crăp mansarda

Îți fac leziuni interne cu aceiași plăcere

Cu care îmi bat *izda cu perne

Am o herghelie de 'urve pe urme, pe net

Când vă-ntâlnesc, vă salut cu cel mai al dreacu' respect

Stai în primul rând, ne-njuri și apoi fugi, mă?

Ești Deceneu din Tecuci, să te culci cu mă-ta, bă

Ne facem prea mult de cap, e părerea ta

Și e de rău că o să ne facem de cap cu capul tău

Nu mă luați în seamă când vă tulbur apele

Când vreau să vă *ut în gură, tratați-mă cu spatele

Pentru toate *izdele oripilate de ce creez

Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, deci vă violez"”, a artătat Gelu Duminică.