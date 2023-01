Este haos total în SUA: încă un atac armat șochează întreaga lume

Poliţia din California a anunţat că nu număr de cel puţin trei persoane au fost împuşcate mortal, într-o zonă din apropierea oraşului Los Angeles. Un purtător de cuvânt al forţelor de ordine a declarat că alţi patru oameni au fost răniţi.

Cele trei persoane ucise se aflau într-o maşină, în zona Beverly Crest. Autoritățile nu au furnizat nicio informație despre vreun posibil suspect, informează Rador.

#BREAKING There's been a shooting in a residential area of Beverly Hills. Police confirm their officers found 7 victims. 3 were killed, 4 people hospitalized.



Updates on @ABC7 this morning. https://t.co/a8eFAq2G6p pic.twitter.com/NPqDGYxoHX