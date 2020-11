'Eu am înaintea acestor trei meciuri aceeaşi motivaţie ca şi până acum. Vreau să câştigăm şi să marchez, să ajut echipa', spune Alibec

Atacantul Denis Alibec a declarat, marţi, că el are aceeaşi motivaţie pentru meciurile României din această lună, subliniind că îşi doreşte să ajute echipa să câştige. Alibec se vede jucând la Cupa Mondială, el subliniind că la 29 de ani mai are multe de spus în fotbal., potrivit news.ro.

"Eu am înaintea acestor trei meciuri aceeaşi motivaţie ca şi până acum. Vreau să câştigăm şi să marchez şi să ajut echipa să câştige. Mă văd jucând la Mondiale, am 29 de ani şi cred că mai am multe de spus în fotbal. Atitudinea mea e aceeaşi, dar meciurile sunt diferite. Unii te lasă să joci, alţii nu. Î

n Austria, de exemplu, am marcat primii şi meciul a decurs altfel atunci. Cu Islanda m-am simţit puţin nefolositor, aşa ca că zic, nu am reuşit să facem nimic în atac, cel puţin în prima repriză, ei au marcat şi foarte repede şi s-a văzut. Eu spun că avem 100% şanse să mergem la Mondiale.

Dacă noi nu avem încredere în noi, cine să aibă? Important e să ne facem jocul, să aplicăm ce pregătim la antrenamente şi putem face o figură frumoasă. Am fost destul de supărat după ratarea calificării la EURO, încă mă mai gândesc la asta, dar o să vină calificările la CM şi sperăm că de data asta vom reuşi.

Vom juca pentru selecţioner, pentru noi, pentru suporteri, pentru ţara noastră, pentru că de asta suntem aici", a spus atacantul.

Alibec a vorbit şi despre norvegianul Erling Haaland, adversarul din 15 noiembriei: "Mi se pare un atacant complet, mai ales la vârsta lui să ai atâta încredere. Mi se pare că va ajunge unul dintre cei mai buni atacanţi din Europa".

Partidele României în noiembrie:

11 noiembrie: România – Belarus (amical) – 19:00, “Ilie Oană” Ploieşti

15 noiembrie: România – Norvegia (Liga Naţiunilor) – 21:45, “Arena Naţională” Bucureşti

18 noiembrie: Irlanda de Nord – România (Liga Naţiunilor) – 21:45, Windsor Park Belfast

Cele trei partide vor fi live pe Radio România Actualităţi, PRO TV (Liga Naţiunilor) şi PRO X (partida amicală).