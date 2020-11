'Eu am început fotbalul pentru a putea juca la echipa naţională. Batem Irlanda de Nord cu 1-0 sau 2-0', spune Alexandru Albu

Jucătorul Alexandru Albu, convocat în premieră la echipa naţională, a declarat pentru FRF, că s-a apucat de fotbal pentru a juca la echipa naţională. El crede că România va învinge Irlanda de Nord cu 1-0 sau 2-0, potrivit news.ro.

"Am întâlnit colegi minunaţi, am muncit din prima zi, ştim că ne aşteaptă o luptă grea. Am fost primit bine şi chiar m-a surprins pentru că sunt jucători de mare valoare.

Mă înţeleg bine cu Camora, Bălgrădean, Manea. Eu am început fotbalul pentru a putea juca la echipa naţională, mă bucur că am reuşit să ajung aici, sper să mai fiu convocat.

Citește și: UPDATE BREAKING EXCLUSIV SURSE JAF în plină zi la BRD de pe bulevardul Ștefan cel Mare din Capitală - 'Ai 10 secunde sa-mi dai banii altfel te tai', a fost amenințarea

Vreau să ajung într-un campionat puternic, poate Spania, Italia, şi vreau cât mai multe meciuri la echipa naţională.

Va fi foarte greu cu Irlanda de Nord, sunt sigur că vom câştiga această bătălie, 1-0, 2-0 pentru noi ar fi suficient", a declarat Albu.

Miercuri, de la ora 21.45, România va juca împotriva Irlandei de Nord, la Belfast, ultima partidă din Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Naţiunilor.