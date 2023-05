Eugen Neagoe, dezamăgit de arbitrajul din partida cu CFR Cluj

Eugen Neagoe, antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, a avut reproşuri la adresa arbitrilor după meciul încheiat la egalitate duminică, la Cluj, cu echipa CFR, scor 1-1.

„Dezamăgit de rezultat! Cred că meritam cele trei puncte. Chiar dacă în prima repriză nu am avut ocazii, a fost echilibrată. Spre finalul jocului cred că am fost echipa mai bună. Dar ratăm mult. În ultimele meciuri portarul echipei adverse a fost cel mai bun jucător al meciului. Şi cu Rapid, şi cu FCSB, şi cu CFR. Nu este anul nostru, se pare, chiar dacă meritam să câştigăm şi acest joc, şi meciul din tur, şi meciul cu FCSB. Din nouă puncte pe care trebuia să le avem, am luat doar două, conform News.ro.

Ne dorim să urcăm în clasament. Noi suntem de vină pentru că nu am reuşit să câştigăm în această seară!

Despre arbitraj ce să zic? Nu poţi să ne faci de maniera asta, aşa cu Ivan cartonaş roşu. Aşa a făcut şi cu Baiaram, la Rapid, acelaşi arbitru. Trebuie să fim un pic mai responsabili, că avem şi noi probleme cu inima. Dai un cartonaş roşu ca să îţi fac viaţa uşoară! Stai aşa să vedem… nici nu a fost un atac în care să-l atingă.

Meciul următor îl avem cu Farul, care este o echipă bună, a câştigat fără drept de apel împotriva Rapidului. Trebuie să ne refacem cât mai rapid. Sper să nu avem probleme medicale, cred că vom fi şi noi bine la ora jocului”, a declarat Neagoe.

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia CS Universitatea Craiova, într-un meci al etapei a 7-a din play-off-ul Superligii.