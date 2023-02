Eugen Neagoe, după 2-0 cu CFR Cluj: 'Dacă vom avea în meciurile următoare aceeaşi atitudine, nu vom avea probleme'

Eugen Neagoe, antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, şi-a felicitat elevii pentru victoria obţinută sâmbătă seara în faţa campioanei CFR Cluj.

„Am făcut şi multe schimbări. Întotdeauna când nu câştigi, când nu faci jocuri bune, cum am făcut noi la Constanţa, trebuie să schimbi. Băieţii merită felicitări pentru astăzi. Tot ce s-a întâmplat în această seară este meritul lor, dar nu am câştigat încă nimic. Dacă vom avea în meciurile următoare aceeaşi atitudine nu vom avea probleme. Încerc să folosesc pe cei mai în formă jucători, pe cei care se pregătesc cel mai bine. Andrei Ivan a marcat două goluri, cred că putea să mai înscrie. E adevărat, astăzi dimineaţă am avut antrenament, s-a exersat execuţia, el a tras foarte bine”, a declarat Eugen Neagoe

Echipa CS Universitatea Craiova a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii.