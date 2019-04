Eugen Neagoe după înfrângerea cu FCSB - Problemele de lot nu sunt o scuză

Tehnicianul echipei Sepsi, Eugen Neagoe, a declarat luni seară, după meciul cu FCSB, pierdut cu scorul de 0-2, că a avut probleme de lot înaintea acestui joc, dar aceasta nu este o scuză. El a menţionat că în prima repriză Sepsi a jucat de la egal la egal cu FCSB potrivit news.ro.

Am avut probleme înainte de joc, Vaşvari s-a accidentat, am avut şi alţi jucători accidentaţi, dar asta nu este o scuză, mi-am dorit foarte mult să câştigăm. Am făcut o primă repriză bună, n-am fost cu nimic inferiori FCSB-ului, dar repriza a cei de la FCSB au reuşit să marcheze. Sunt foarte supărat”, a spus Neagoe la Digi Sport.

El a menţionat că Sepsi s-a autodepăşit în campionat: “Echipa s-a autodepăşit în acest campionat, am reuşit să ajungem în play-off, suntem o echipă tânără, abia la al doilea an în prima ligă. Dar le-am spus băieţilor totdeauna să dorească mai mult. Trebuie să fim mai concentraţi, cu atitudine”.

Neagoe a declarat că nu a discutat cu nimeni despre o eventuală plecare la Universitatea Craiova: “Nu am discutat cu nimeni şi sincer mă gândesc la ce avem de făcut. Ne aşteaptă o perioadă grea. Mai am încă un an din vară contract cu Sepsi, vom vedea ce va fi. Este echipa la care am jucat foarte mulţi ani, dar Craiova are în acest moment un antrenor valoros. Nu pot decât să le doresc succes”.

Formaţia FCSB a învins, luni seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-0, echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului Ligii I.

Golurile au fost marcate de Gnohere ’51 (penalti) şi Coman ’59.