Eugen Neagoe, după înfrângerea cu U Craiova: 'Nu este nicio presiune, le-am spus şi băieţilor că nu avem nicio presiune'

Antrenoul echipei Sepsi, Eugen Neagoe, spune că şi-a felicitat jucătorii, chiar dacă au fost învinşi de CSU Craiova, în meciul de vineri, potrivit news.ro.

Citește și: Anunț de ultimă oră din partea DNA! S-a descoperit trafic de influență de milioane de euro

"Am început jocul destul de bine, am avut o ocazie mare la 0-0, singur cu portarul. Din păcate nu am reuşit să marcăm şi am primit un gol nepermis de uşor, după un corner. Tot ce s-a întâmplat până la acea fază a fost numai greşeala noastră. E o greşeală mare a noastră, apoi a fost destul de greu, chiar dacă am încercat, am forţat, am încercat să facem presing. Am mai avut o ocazie mare în repriza a doua, dar este adevărat că şi Craiova a avut ocazii mari pe contraatac, ştiam acest lucru, de aceea nici nu am vrut la început să ne desfacem foarte mult. Până la urmă, i-am felicitat pe băieţi pentru atitudine, pentru efort, dar din păcate nu am reuşit să acumulăm nimic în această seară. Urmează o pazuă de două săptămâni, apoi opt jocuri, sper să revină şi jucătorii accidentaţi. Tandia a stat şapte zile în spital şi nu e uşor să revină. Avem un lot valoros, cred eu, dar nu este numeros şi trebuie să mai facem şi improvizaţii câteodată. Sper să arătăm mult mai bine la partida cu Viitorul, pentru că jucăm tot acasă şi ne dorim să acumulăm puncte. Nu este nicio presiune, le-am spus şi băieţilor că nu avem nicio presiune. Ne-am dorit să ajungem aici, ne întâlnim cu cele mai bune echipe din campionat, este normal ca toate jocurile să fie foarte, foarte grele", a declarat Neagoe, la Digi Sport.

Citește și: A ieșit la iveală! Cine o susține pe fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi

Formaţia CSU Craiova a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în primul meci al etapei a II-a a play-off-ului Ligii I. Golul a fost marcat de Mateiu, în minutul 20.