Eugen Teodorovici a dat detalii despre MARELE PLAN al ministerului său: 'Am discutat cu chinezii și polonezii'

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a precizat, luni, că a purtat discuții cu firme chineze pentru achiziționarea de scanere vamale și cu Polonia pentru preluarea modelului polonez de organizare a punctelor vamale.

„Dacă facem într-adevăr acest proiect și anul viitor avem partea asta de graniță de est a Uniunii Europene securizată și facem, într-adevăr, scanarea de 100% a tot ceea ce intră în țară, doar din cifrele oficiale pe care le au companiile din domeniu rezultă că avem (n.n.- economisim) undeva la 800 de milioane de euro. E o sumă pe care ei o spun, n-o spunem noi”, a spus ministrul Finanțelor, la o discuție cu presa.

Ministrul a precizat, însă, și că cifra de până la 800 de milioane de euro ar fi obținută doar de pe urma combaterii traficului cu țigări. Principalele puncte vizate de securizare sunt granițele cu Serbia și cu Ucraina și Vama Constanța.

„Am avut deja discuții, chiar și în această seară (luni - n.r.), cu două companii la nivel mondial privind aceste scanere”, a adăugat ministrul, indicând China ca țară de origine a companiilor cu care au fost purtate discuții, scrie mediafax.ro.

Eugen Teodorovici a indicat și dorința modificării legislației în așa fel încât vama să devină zona de informatizare a ANAF, și nu numai, ca fiind „infrastructură critică”.

„Și în momentul acela, când am și pe această piesă ultimă făcută, mă uit frumos în piață, am caietul meu de sarcini, adică trebuie să știu exact ce vreau, pun mâna pe telefon (...) și fac discuții directe cu firma și am închis discuția. (...) Exact cum facem pe partea de apărare, așa o să facem și noi”, a mai spus oficialul.

Nu în ultimul rând, ministrul a precizat că au fost purtate discuții cu ministrul de Finanțe polonez pentru prealuarea modelului de organizare a punctelor vamale din Polonia.