Eugen Teodorovici a găsit soluția pentru a da ajutor de stat: Scade de mai mult de 3 ori plafonul minim de investiții

Ministerul Finanţelor propune scăderea la 3 milioane de euro, de la 10 milioane de euro, a plafonului minim de investiţii necesar pentru ca o companie să poată beneficia de ajutor de stat, pentru a permite companiilor mici, şi în special firmelor româneşti să poată primi sprijin financiar pentru dezvoltarea de afaceri, potrivit ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, relatează agerpres.

Acesta a anunţat marţi seară, la Palatul Victoria, că în şedinţa de Guvern de joi va fi pe ordinea de zi un proiect de Hotărâre privind schemele de ajutor de stat.

Potrivit ministrului citat, companiile care vor să investească în proiecte care să fie realizate în regiunile mai puţin dezvoltate vor putea beneficia de o schemă de ajutor de stat prin intermediul unui program ce va avea în acest an un buget de 683 milioane de lei.

"Avem un proiect foarte important pentru mediul de afaceri, pentru companiile care vor să investească în România. Vorbim despre o prevedere legală care s-a aplicat începând cu 2014, iar prin Hotărârea de Guvern care va fi pe ordinea de zi în şedinţa de joi, practic reactivăm o astfel de schemă de finanţare de ajutor de stat. Principalele obiective pentru o astfel de schemă de ajutor de stat sunt cele legate de atragerea de investiţii de mare anvergură care să fie realizate în regiunile mai puţin dezvoltate, să aducem tehnologii avansate, produse inovative şi, implicit ca un efect al acestor investiţii, crearea de noi locuri de muncă (...) Un element foarte important este că reducem plafonul minim obligatoriu de a investi, de la 10 milioane de euro la 3 milioane de euro, pentru a permite companiilor mai mici şi în special companiilor româneşti să poată să primească un astfel de sprijin financiar pentru a dezvolta proiectele în derulare sau proiecte noi acolo unde acestea doresc. Aceasta a fost o solicitare foarte clară din partea mediului de afaceri. Bugetul schemei este de 145 de milioane de euro pe an, dar pe acest an avem un buget de 638 milioane de lei, asta înseamnă alocarea aceea anuală din acest an şi ce nu s-a aplicat până în prezent. Bugetul total al programului este 1,8 miliarde de lei, ceea ce se poate şi majora dacă, desigur, notificăm Comisia Europeană. Este o procedură clasică, atunci când un Guvern doreşte să crească un astfel de buget. Dacă se va manifesta interesul în piaţă, Guvernul va face o astfel de majorare a bugetului aferent acestui an", a spus Teodorovici.