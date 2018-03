Eugen Teodorovici CONFIRMĂ zvonurile: Ce face, chiar la el în birou, până noaptea la 3

Eugen Teodorovici recunoaște că îi ține pe directorii din ANAF și alte instituții aflate în subordinea Ministerului Finanțelor mult după miezul nopții, în numeroase zile. Primul care a făcut public obiceiul lui Teodorovici a fost Gelu Diaconu, fost șef al ANAF, care a spus că e alertă mare la finanțe din cauza gradului scăzut de colectare la marii contribuabili.

Teodorovici a confirmat că își ține subordonații în ședințe nocturne și a explicat, la Antena 3, de ce o face.

”Mă culc, de obicei, la ora 3 dimineața. Greșesc că judec oamenii după felul meu, de a face un anumit efort, iar ei au problemele lor personale. Când lucrezi la stat, trebuie să o faci și pentru stat. Trebuie să înțelegi funcția și de ce ești responsabil, să înțelegi ce poti face bine. La Finanțe e o echipă bună, o echipă care, de multe ori, a salvat economia. Noi stăm până lucrurile se rezolvă. La mine nu există să stăm să așteptăm. Cu toții am depus un jurământ, dacă noi credem în Dumnezeu, că am jurat cu mâna pe Biblie, nu putem pleca acasă până nu rezolvăm. Am stat chiar în biroul meu, cu șefi din ANAF, din Ministerul Finanțelor. Am stat și mai târziu de ora 1 noaptea.”, a spus Eugen Teodorovici.

