Eugen Teodorovici dă explicația vizitei secrete în Cuba, alături de Sorina Pintea: Rodul unei 'nebunii frumoase'

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, recunoaște că este ”un nebun”, dar unul cu "o nebunie frumoasă". Și ca exemplu, ministrul Finanțelor a explicat, în direct la Digi 24, ce înțelege prin nebunie frumoasă.

Exemplul acestei nebunii a fost controversata vizită secretă în Cuba, de la începutul lui decembrie 2018. Atunci, Eugen Teodorovici și Sorina Pintea au plecat în mare taină să aducă "leacuri" pentru cancer.

"Mă mai acuzau unii că m-am dus pe nu știu unde pe la Ruși. Nu, am fost în Cuba să discut cu vicepreședintele Republicii Cubaneze, cu doamna ministru Pintea, să putem aduce în țară antidotul pentru cancer. Copiii bolnavi de cancer din România nu sunt ai PSD-iștilor, ai PNL-iștilor sau ai altor partide, nu sunt copiii români, pentru care am fost în acest tur de forță și de unde am primit promisiunile foarte clare că putem aduce în țară acest antidot. Și pentru diabet și nu numai. Adică asta este abordarea noastră, și eu sper să fim cât mai mulți nebuni, nu frumoși, cu nebunia asta frumoasă", a declarat Eugen Teodorovici.