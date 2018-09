Eugen Teodorovici dă informația care RĂSTOARNĂ tot SCANDALUL rectificării bugetare: 'Nu este obligatoriu'

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat referitor la decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) privind rectificarea bugetară, că este nevoie de consens, dar nu este obligatoriu, conform Mediafax.

„Deciziile se iau pe bază de consens, dar momentul rectificării nu poate fi condiționat de un aviz pozitiv din partea CSAT. Sunt convins că, la discuția de astăzi de la CSAT, lucrurile se vor clarifica și cine mai are nevoie de argumente în plus le vom oferi acolo, că de asta ne întâlnim. Va un consens pe bugetele structurilor care sunt membre în CSAT”, a spus Teodorovici, înainte să intre la Comisiei de Buget – Finanțe a Camerei Deputaților.

Dacă decizia CSAT va fi blocată, în vreun fel, rectificarea va fi adoptată oricum, a subliniat oficialul MFP. „Categoric da”, a spus Teodorovici, întrebat despre o eventuală blocare a rectificării bugetare de decizia CSAT.

În plus, la rectificare urmează să se discute și să fie incluse în buget sumele aferente pentru despăgubirile care le vor fi plătite fermierilor afectați de pesta porcină.

Rectificarea bugetară se va discuta, marți la ora 13, în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării care are înscrisă pe ordinea de zi analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018.

Președintele Klaus Iohannis a decis convocarea CSAT pentru marți, ora 13, iar administrația prezidențială a anunțat că pe ordinea de zi sunt discuții legate de rectificarea bugetară. Asta la la o zi după ce Guvernul a cerut convocarea în regim de urgenţă a şedinţei CSAT în vederea avizării rectificării bugetare.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că va prezenta, marţi, în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), o variantă diferită a rectificării bugetare, cu alocări suplimentare pentru SIE, SPP şi STS, dar care vor rămâne pe minus la rectificare.

Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne vor rămâne cu aceleași sume, precum cele prevăzute în rectificarea prezentată la 3 august, conform precizărilor făcute de ministrul Finanțelor. În plus, la Serviciul Român de Informaţii rămâne tăierea de 113 milioane de lei.

La Administrația Prezidențială a rămas diminuarea de peste 11 milioane lei a bugetului iar la Serviciul de Informaţii Externe "per ansamblu, structura rămâne cu un minus de 2,8 milioane de lei. La fel, Serviciul de Pază şi Protecţie are o modificare pozitivă, de plus 7,6 milioane lei, dar pe ansamblu rămâne cu minus de 15 milioane lei. Ultima structură, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a fost o influenţă pozitivă de 2 milioane de lei la bunuri şi servicii, în vederea derulării unor achiziţii la fel în vederea preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, dar pe ansamblu structura rămâne cu un minus de 14,1 milioane lei”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

În 21 august, Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării transmitea că a iniţiat procedurile pentru emiterea unei hotărâri a Consiliului referitoare la rectificarea bugetului de stat al acestor instituţiilor cu acordul individual al membrilor Consiliului, notificând în acest sens şi Ministerul Finanţelor Publice.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat în deschiderea ședinței de Guvern din 23 august că Guvernul a cerut convocarea de urgenţă a şedinţei CSAT pentru a putea adopta rectificarea bugetară, deoarece că preşedintele Klaus Iohannis ”nu a găsit deschiderea sau poate nu a avut timp” să facă acest lucru.

Rectificarea bugetară nu poate fi adoptată de Executiv fără avizul CSAT pentru bugetele instituțiilor care au atribuții în domeniul securității naționale.