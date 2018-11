Eugen Teodorovici, declarații de ultimă oră cu privire la concedierile de la ANAF: 'Este un subiect depășit. Lucrurile s-au clarificat'

Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a declarat joi, după ședința de Guvern, cu privire la concedierile de la ANAF, că „este un subiect depășit” și că lucrurile s-au clarificat între sindicate și Ministerul de Finanțe.

„Am văzut în presă, apăruse câteva articole. Este un subiect depășit, pentru că am avut o discuție cu colegii din sindicate, săptămâna trecută, la Brașov, și lucrurile sunt în regulă. Singurul mesaj din partea mea a fost de susținere a întregii echipe din cadrul ANAF. Sprijinul înseamnă modernizarea ANAF cu tot ceea ce înseamnă sistem IT, servere, computere pentru tot personalul. Am cerut în schimb un lucru foarte important, acela ca legea să fie aplicată, respectul față de contribuabil, fie persoană fizică, fie persoană juridică, o colectare mai bună. Lucrurile s-au clarificat între cele două părți, sindicate și Ministerul de Finanțe”, a spus Teodorovici.