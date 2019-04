Eugen Teodorovici: Trebuie să reducem birocraţia la nivel european şi să dovedim responsabilitate faţă de cheltuielile administrative europene

Preşedinţia română la Consiliul UE acordă un interes deosebit soluţiilor pentru eliminarea divergenţelor de dezvoltare regională din UE, dar şi reducerii birocraţiei la nivel european, a declarat vineri ministrul român al Finanţelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a miniştrilor europeni de Finanţe, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Liviu Dragnea a dat cărțile pe față! Cine e cel mai bun ministru din Guvern

"Agenda europeană a creşterii economice trebuie să se ocupe de problema diferenţelor de dezvoltare regională. Preşedinţia română spune în motto-ul ei că o valoare comună europeană este coeziunea, şi de aceea acordăm un interes deosebit soluţiilor pentru eliminarea acestor divergenţe. Trebuie să explorăm mai multe domenii, inclusiv din perspectivă instituţională. Trebuie să reducem birocraţia la nivel european, trebuie să facem ca instituţiile europene să fie mai flexibile pentru a reacţiona mai rapid şi mai bine la nevoile europene. În plus, trebuie să dăm dovadă de răspundere în ceea ce priveşte cheltuielile administrative ale instituţiilor europene", a afirmat Eugen Teodorovici.

Acesta a afirmat că finanţarea europeană trebuie să deservească obiectivele financiare europene şi să nu fie subminată de politici nesănătoase.

Citește și: Liviu Dragnea îl torpilează pe Klaus Iohannis! Îl refuză pe șeful statului

"Prima zi a ECOFIN găzduit de Preşedinţia română a început cu două reuniuni interesante, cu Eurogrup şi Eurogrup Plus, am vorbit despre cadrul financiar multianual, miniştrii Finanţelor sunt deosebit de interesaţi de procesul semestrului european, de Pactul de Stabilitate şi Creştere şi noile resurse proprii. Noua programare pe 7 ani trebuie să fie evaluată cu atenţie şi trebuie să coordonăm priorităţile la nivel naţional şi european. Cadrul Financiar Multianual conţine deja dispoziţii pentru a se asigura că finanţarea europeană deserveşte obiectivele financiare europene şi nu este subminat de politici nesănătoase", a declarat ministrul Finanţelor.

Citește și: Solicitare urgentă a președintelui Klaus Iohannis! Ordin la nivel național

Eugen Teodorovici a amintit că Preşedinţia română a invitat la discuţii şi partenerii sociali.

"Contextul în care are loc Preşedinţia noastră, alegerile europene, negocierile privind cadrul financiar multianual, transformarea economică, reprezintă un moment bun pentru o altfel de discuţie la nivel ministerial. De aceea am propus o dezbatere aprofundată la nivelul miniştrilor Finanţelor cu privire la ce trebuie să facem pentru ca Uniunea Europeană să obţină rezultate mai bune. Pentru că acum ne formăm priorităţile pentru următorul ciclu instituţional, am propus o inovare invitându-i şi pe partenerii sociali la discuţie. Mă bucur că propunerea noastră a fost acceptată şi Confederaţia Sindicatelor Europene, Centrul european pentru întreprinderi cu participare publică, Small Entreprises United şi Business Europe au participat la această dezbatere", a declarat ministrul Finanţelor.

Acesta a amintit că discuţiile s-au concentrat şi pe teme precum inovarea şi schimbările climatice.

Citește și: Ieșire fulgerătoare a lui Augustin Lazăr! Reacție în forță, după interviul difuzat de Antena 3

"Pe baza a două documente importante s-a discutat despre teme precum inovarea, schimbarea climatică, convergenţa în UE, dar şi consolidarea relaţiilor între statele membre care fac şi care nu fac parte din zona euro, întărirea rezistenţei economice prin stimularea investiţiilor şi a reformelor structurale", a adăugat Eugen Teodorovici.

De asemenea, la reuniunea ECOFIN s-a dezbătut şi situaţia uniunii pieţelor de capital.

"O altă temă importantă pe agenda de astăzi a fost uniunea pieţelor de capital - calea de urmat. Aş vrea să subliniez un progres înregistrat în timpul Preşedinţiei noastre în domeniul uniunii pieţelor de capital, am ajuns la un acord politic cu Parlamentul European pe 9 dosare în acest domeniu şi sunt încă 4 dosare în negocieri intense. Angajamentul nostru ca Preşedinţie este să continuăm să lucrăm atât cu Parlamentul European, cât şi cu Comisia Europeană în următoarele zile, pentru propunerile legislative care mai sunt deschise. În acelaşi timp, pentru a avea blocurile de bază ale uniunii pieţelor de capital înainte de încheierea mandatului acestei Comisii, s-au propus o serie de iniţiative din partea acesteia, s-au făcut paşi semnificativi pentru atingerea obiectivelor uniunii pieţelor de capital. Mai avem 7 luni până la termen şi peste jumătate din propunerile legislative au fost deja adoptate", a încheiat ministrul de Finanţe.