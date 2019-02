Eugen Tomac, la dezbaterea bugetului: 'Până și primarii PSD sunt îngrijoraţi de tăierile pe care le-aţi făcut'

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, le-a transmis guvernanţilor, miercuri, la dezbaterile generale asupra bugetului pe 2019, că au reuşit să-i supere pe toţi primarii, inclusiv pe cei social-democraţi, din cauza ''tăierilor'' decise, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Dezvăluiri șocante în cazul falsului medic ginecolog. Ce a ieșit la iveală

"Indiferent ce ar spune cei din arcul guvernamental, realitatea este una singură: aţi reuşit să vă puneţi toţi primarii în cap, inclusiv pe cei din PSD. I-am văzut pe scările Guvernului, sunt îngrijoraţi de tăierile pe care le-aţi făcut", a afirmat Tomac.

El a mai făcut referire la blocarea posturilor în administraţia publică şi la reducerea fondurilor alocate copiilor sau persoanelor cu dizabilităţi.

"Nu înţelegem de ce într-o perioadă în care puteam salva economia alocaţi doar 4,5% pentru investiţii, în condiţiile în care în plină criză aveam o alocaţie de 6,5% din PIB pentru investiţii. Deci, rugămintea noastră este să vă uitaţi cu grijă spre români şi să fiţi de acord cu propunerea pe care am făcut-o noi, de a tăia toate pensiile speciale, pentru că vă bateţi joc de pensionari. Avem 4,5 milioane de pensionari care iau o pensie sub 1.000 de lei. Dacă am tăia pensiile speciale, am avea bani şi pentru autostrăzi, am putea construi şi 1.000 de creşe (...) şi în mod sigur am avea resurse şi pentru ambulanţe şi inclusiv 'Autostrada Unirii'", a mai declarat Tomac.

Totodată, el i-a cerut ministrului Finanţelor să ofere o explicaţie pentru faptul că Guvernul nu a trimis proiectul de buget pentru 2019 în Parlament în luna octombrie a anului trecut, aşa cum prevede legea.